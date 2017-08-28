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Экономика

Депутат ГД: увеличение акцизов на алкоголь приведет к росту теневого рынка

18:0528.08.2017
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© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкРаботница супермаркета в алкогольном отделе. Архивное фотоРаботница супермаркета в алкогольном отделе. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Увеличение акцизов на алкоголь крепостью свыше 9% в РФ может привести к росту теневого рынка такой продукции и больно ударить по кошелькам граждан, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Газета "Известия" сообщила в понедельник, что Минздрав России направил в Минфин предложения о повышении акциза на алкоголь с содержанием спирта более 9%, в Минздраве полагают, что оптимальная цена бутылки водки должна составлять более 300 рублей. Однако в Минфине заявили РИА Новости, что рост минимальной розничной цены (МРЦ) на водку до 300 рублей за 0,5 литра станет причиной увеличения нелегального оборота этой продукции в РФ.

"Неправильно поднимать эти акцизы. Хоть это и алкоголь, но повышение акцизов на него ударит по кошелькам наших граждан, поскольку приведет к удорожанию конечного продукта. Кошельки эти сегодня все меньше и меньше имеют устойчивость к рынку: покупательская способность значительно падает", — считает депутат.

Покупатель в торговом зале супермаркета. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Минздрав: работа по повышению налогов на алкоголь ведется постоянно
"Как известно, если человек хочет курить и это его привязанность, то он в лепешку разобьется, чтобы найти себе зелье по своему карману. … Также и с алкоголем: кто пил тот и будет все равно пить", — уверен первый зампред думского комитета. А если денег на алкоголь хватать не будет, то начнется активный поиск мест, где взять его подешевле. "Как следствие, начнется самодельщина, самогоноварение", — допускает Ремезков.

"Если индексировать акцизы в разы и одномоментно, то это может дать мощный толчок к увеличению предложения на теневом рынке. А это, в свою очередь, может привести к увеличению количества отравлений недоброкачественным алкоголем и падению сборов по акцизам", — полагает он.

Говоря о минимальной цене бутылки водки, он заметил, что здесь надо "правильно рассчитать, почувствовать", какую предельно допустимую цену в рознице население способно осилить со своим доходом. "Конечно, алкоголь, как и табак, это вред, зло и так далее, но необходимо учитывать и покупательскую способность населения", — полагает Ремезков.

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