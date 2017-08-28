Путин отметил позитивные тенденции в торговле с Венгрией

Владимир Путин и министр внешних экономических связей иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи в аэропорту Будапешта. 28 августа 2017

Владимир Путин и министр внешних экономических связей иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи в аэропорту Будапешта. 28 августа 2017

БУДАПЕШТ, 28 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отметил позитивные тенденции в двусторонней торговле, а также заявил о полном обеспечении с российской стороны финансирования строительства АЭС "Пакш".

"Я рад возможности на полях спортивных мероприятий поговорить о двусторонних отношениях. Хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, все-таки выправляется экономическая динамика. В прошлом году у нас был спад в торговле, правда, небольшой, девять с небольшим процентов. А в первом полугодии этого года – (рост – ред.) двадцать с лишним процентов, по разным подсчетам даже может быть до 27%", — сказал Путин.

Он отметил, что российские инвесторы продолжают проявлять интерес к Венгрии, объем инвестиций составляет 1,5 миллиарда долларов.

"Работаем по нашим крупным проектам, в том числе в сфере энергетики. Все что касается финансирования известного проекта "Пакш", оно обеспечено — 12 миллиардов долларов. В начале следующего года могут быть начаты работы уже на площадке", — добавил президент.

Путин сообщил, что есть и другие совместные проекты, в частности, в сфере фармацевтики. Он также отметил интерес венгерских бизнесменов к России. "Всячески это поддерживаем, будем помогать продвижению интересов бизнеса", — заверил президент РФ.

В Будапеште в понедельник стартовал чемпионат мира по дзюдо.