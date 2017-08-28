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Экономика

Минздрав: работа по повышению налогов на алкоголь ведется постоянно

15:4528.08.2017
(обновлено: 15:46 28.08.2017)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПокупатель в торговом зале супермаркета. Архивное фотоПокупатель в торговом зале супермаркета. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Продажа вино-водочной продукции в магазинах Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Алксей Никольский
Наркологи и экономисты разошлись в оценке последствий роста цен на водку
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Работа по повышению акцизов на отдельные виды алкогольной продукции постоянно ведется всеми заинтересованными ведомствами, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Минздрав направил в Минфин предложения о повышении акциза на алкоголь с содержанием спирта более 9%, в министерстве полагают, что оптимальная цена бутылки водки должна составлять более 300 рублей.

В Минздраве считают, что снижать потребление крепкого алкоголя лучше всего повышением акцизов. Вы согласны?
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"Поэтапное повышение акцизов и установление минимальной цены на крепкую алкогольную продукцию является одной из наиболее эффективных мер по сокращению потребления алкоголя. Совершенствование налогового регулирования в этой части и введение высокой минимальной цены на крепкий алкоголь отмечаются как наиболее эффективные меры целым рядом международных документов, среди которых Глобальная стратегия сокращения вредного употребления алкоголя ВОЗ и Европейский план действий по сокращению вредного употребления алкоголя, 2012-2020 гг", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минздраве, в России последовательно увеличиваются налоги на алкогольную продукцию. С 2009 года по 2016 год акциз на водку увеличился с 191 до 500 рублей за литр безводного спирта. В 2017 году акциз увеличился еще на 4,6% и составил 523 рубля. Одновременно с этим потребление алкоголя в РФ снизилось с 14,3 литров до 10,3 литров.

Пиво. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Золото
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Пивовары не видят необходимости введения в России минимальной цены на пиво
"Вопрос установления конкретных ставок на отдельные виды алкогольной продукции должен решаться в рамках межведомственного обсуждения, основанного на тщательной оценке медицинских и экономических аспектов данной меры. Такая работа в постоянном режиме ведется заинтересованными федеральными органами исполнительной власти", — добавили в министерстве.

Минимальная розничная цена на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. С 13 мая 2017 года минимальная цена была повышена на 7,9% — до 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра против 190 рублей ранее.

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