Дуров назвал биткоин шансом для выхода из-под "гегемонии США"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram и соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров считает, что биткоин — это шанс для выхода мировой финансовой системы из-под долларовой "гегемонии США", об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".

"Впервые за 70 лет у мировой финансовой системы появился шанс выйти из-под гегемонии США, которые в свое время навязали всему миру свою национальную валюту в качестве резервной и с тех пор по сути собирают дань со всех стран, расплачиваясь по своим долгам бесконечно штампуемыми долларами и скупая на них активы по всему миру", — написал Дуров.

При этом он раскритиковал идею Минфина РФ запретить частным лицам покупать криптовалюты.

Ранее в понедельник замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев заявил, что криптовалюту следует регулировать как финансовый актив и разрешить ее покупку только квалифицированным инвесторам на Московской бирже; обычным гражданам для этого придется пройти тестирование и получить такой статус.

"И вместо того, чтобы ухватиться за шанс сделать мир более сбалансированным и вместе с Японией и другими азиатскими странами признать статус новых цифровых валют, идущих на смену доллару, из российского правительства слышны голоса "давайте запретим и ограничим". Создается впечатление, что это биткоин накладывает на Россию санкции", — отметил Дуров.