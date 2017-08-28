Медведев подписал стратегию научно-технического развития АПК

ГОРКИ, 28 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал стратегию научно-технического развития аграрно-промышленного комплекса РФ на 2017-2025 годы, направленную на восстановление доли отечественного семенного и племенного материала в отрасли.

"По ряду позиций мы зависим от иностранных поставщиков, в частности, может быть, это самые слабые наши места — по селекционно-племенной работе и по кормопроизводству. От этой зависимости принято решение избавляться, ряд решений на эту тему мы уже подготовили… 25 августа текущего года я утвердил федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы", — сказал Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, по итогам реализации программы должно произойти дальнейшее снижение уровня зависимости от импорта АПК, а также восстановление базы племенного животноводства. Фактически, как отметил премьер, речь идет о создании этой базы заново.

"Нужно заниматься производством новых отечественных сортов растений, созданием собственных высококачественных кормов, лекарств для животных, удобрений — все это именно в рамках программы научно-технического развития сельского хозяйства. Это требует сложных современных технологий, подготовки грамотных специалистов", — добавил премьер. В свою очередь, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что в рамках реализации программы уже разработаны две подпрограммы — речь идет о семенах картофеля и о яйце птицы. Финансирование программы будет осуществляться как из федерального бюджета, так и за счет инвесторов, сказал Дворкович.

"Мы рассчитываем, что технические задания для разработки семенно-племенного материала, контроль их реализации будут осуществляться совместно с заинтересованными лицами, и программы будут максимально ориентированы на рынок, а не только на научные достижения. По каждой программе есть целевые показатели, какая доля, какое количество соответствующих материалов семян или племенного материала должно быть разработано в конкретные сроки", — рассказал вице-премьер.

"Мы рассчитываем, что в течение этого периода — за восемь лет — доля отечественного семенного, племенного материала по тем подпрограммам, которые будут утверждаться, достигнет не менее 50%", — подчеркнул Дворкович.