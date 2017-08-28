Медведев предложил изучить вопросы приватизации заводов по разведению рыбы

ГОРКИ, 28 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым изучить вопросы приватизации и государственной поддержки предприятий по разведению рыбы.

Глава правительства напомнил, что во время своей рабочей поездки на Сахалин обсуждал проблемы рыбного производства, в частности вопросы разведения рыбы.

"Я просил бы обратить внимание на эту тему. Включая проблему рыборазводных заводов. Посмотреть просто, что там с ними происходит", — отметил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он подчеркнул, что периодически правительство возвращается к вопросам приватизации предприятий, которые занимаются производством племенного поголовья скота, которые в итоге исключают из плана приватизации, поскольку за ними необходим государственный контроль.

"Нужно посмотреть, что и по рыбе там происходит. Потому что это по сути одно и тоже, только в рамках рыбной отрасли", — сказал премьер.