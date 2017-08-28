"Газпром" обжаловал в Верховном суде Украины решение о взыскании $6 млрд

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. "Газпром" обжаловал в Верховном суде Украины решение Высшего хозяйственного суда Украины, отказавшегося отменить санкционированное вердиктами судов низших инстанций принудительное взыскание с российской компании в пользу Украины штрафа на 171,8 миллиарда гривен (около 6,7 миллиарда долларов по текущему курсу) за якобы злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа.

Высший хозяйственный суд Украины 16 мая отклонил кассационную жалобу "Газпрома", требовавшего отменить решение судов предыдущих инстанций о принудительном взыскании с компании в пользу Украины антимонопольного штрафа.

Информация о подаче иска "Газпромом" в Верховный суд Украины содержится в определении этого суда, которое размещено в Едином реестре судебных решений. Согласно документу, Верховный суд Украины предоставил "Газпрому" время до 29 августа на устранение недостатков, допущенных истцом в заявлении.

"Судья Верховного суда Украины Инна Бердник, рассмотрев заявление "Газпрома" о пересмотре Верховным судом Украины постановления Высшего хозяйственного суда Украины от 16 мая 2017 по иску Антимонопольного комитета Украины к "Газпрому" о взыскании суммы (штрафа – ред.)… принял решение предоставить "Газпрому" срок для устранения недостатков до 29 августа 2017 года", — говорится в определении Верховного суда Украины. В частности, истец при подаче заявления не предоставил всех документов, на которые ссылается в обосновании своей позиции.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты. Данный иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, однако "Газпром" подал апелляционную жалобу на это решение, которая также была отклонена.