"Газпром" обжаловал в Верховном суде Украины решение о взыскании $6 млрд

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. "Газпром" обжаловал в Верховном суде Украины решение Высшего хозяйственного суда Украины, отказавшегося отменить санкционированное вердиктами судов низших инстанций принудительное взыскание с российской компании в пользу Украины штрафа на 171,8 миллиарда гривен (около 6,7 миллиарда долларов по текущему курсу) за якобы злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа.
Информация о подаче иска "Газпромом" в Верховный суд Украины содержится в определении этого суда, которое размещено в Едином реестре судебных решений. Согласно документу, Верховный суд Украины предоставил "Газпрому" время до 29 августа на устранение недостатков, допущенных истцом в заявлении.
"Судья Верховного суда Украины Инна Бердник, рассмотрев заявление "Газпрома" о пересмотре Верховным судом Украины постановления Высшего хозяйственного суда Украины от 16 мая 2017 по иску Антимонопольного комитета Украины к "Газпрому" о взыскании суммы (штрафа – ред.)… принял решение предоставить "Газпрому" срок для устранения недостатков до 29 августа 2017 года", — говорится в определении Верховного суда Украины. В частности, истец при подаче заявления не предоставил всех документов, на которые ссылается в обосновании своей позиции.
Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты. Данный иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, однако "Газпром" подал апелляционную жалобу на это решение, которая также была отклонена.