Установка арки в Керченском проливе не привела к скоплению транзитных судов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Временное ограничение судоходства в связи с установкой габаритного арочного пролета на строящемся мосту через Керченский пролив не привело к существенному скоплению транзитных судов, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Операция по установке железнодорожного арочного пролета моста через Керченский пролив началась утром в воскресенье, судоходное движение в проливе приостановлено на 72 часа. Арочный пролет длиной 227 метров и высотой 45 метров будет установлен на фарватерные опоры высотой 35 метров.

По данным службы управления движением судов морского порта Керчь, к 10.00 понедельника на якорных стоянках в ожидании следования по Керчь-Еникальскому каналу находятся четыре судна со стороны Азовского моря и 24 транзитных судна со стороны Черного моря.

"Таким образом, за 34 часа с момента ограничения плавания, связанного с операцией по установке арки Крымского моста, с обеих сторон от пролива транзитной проводки ждут в общей сложности только 28 судов, что в разы меньше, чем при задержке из-за непогоды, и ниже стандартного трафика движения по каналу (в среднем транзит по каналу осуществляют более 60 судов ежесуточно", — говорится в сообщении.

В инфоцентре напомнили, что судовладельцы были заранее проинформированы о предполагаемых датах морской операции и смогли скорректировать свои графики.

"При введении капитаном морского порта Керчь ограничений на плавание в Керчь-Еникальском канале суда, выходя из морских портов, как правило, следуют экономичным ходом до якорных стоянок, где могут оставаться в ожидании транзита. По обе стороны пролива таких акваторий достаточно", — говорится в сообщении.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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