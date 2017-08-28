Минфин рассчитывает скоро представить проект регулирования криптовалюты

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Минфин РФ надеется, что проект регулирования криптовалюты скоро будет представлен в правительство РФ, нормативные акты по ее регулированию будут направлены в частности на судебную защиту покупателей и продавцов криптовалют, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

"Люди, которые покупают-продают (криптовалюту — ред.) делают это на свой страх и риск, никакой судебной защиты они, к сожалению, не имеют. Эта наша первая задача. Вторая – это, конечно, мы видим, и что в Западной Европе, и, в первую очередь, у нас значительно участилось использование криптовалют для незаконных операций. Это связано с тем, что механизмы борьбы с отмыванием капиталов ещё не до конца во всех странах применены к криптовалютам", — заявил Моисеев в интервью телеканалу "Россия 24"

"Поэтому, конечно, вторая задача, почему через биржу (надо продавать биткоины — ред.) — это исполнять правила… чтобы регулятор в лице Росфинмониторинга всегда знал, кто продавец, кто покупатель, куда эти счета биткоина двинулись. Потому что сейчас, в конечном итоге есть претенденты, когда деньги отмываются через покупку-продажу биткоинов, что, конечно, нам надо исключать", — заявил Моисеев.

"Вот такой контекст регулирования мы предлагаем. Я надеюсь, что мы скоро представим эту концепцию в правительство и, в случае поддержки, будем уже писать проекты нормативных актов", — сообщил замглавы Минфина.