В Минфине заявили об устойчивости банковской системы России

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Банковская система России устойчива, будет работать стабильно вне зависимости от судьбы тех или иных банков, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

"Банковская система абсолютно устойчивая, потому что комбинация целого ряда шагов и создание целого ряда институтов, которые были реализованы в последнее время, дают широкую возможность ЦБ принять целый спектр мер", — сказал Моисеев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я считаю, что система будет работать стабильно вне зависимости от судьбы тех или иных банков", — добавил он.

Страховой случай с банком "Югра", у которого ЦБ с 28 июля отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки банковской системы РФ. АСВ оценивало общий объем выплат в 169,2 миллиарда рублей. До страхового случая с "Югрой" антирекорд по сумме выплат принадлежал банку "Интеркоммерц". Там страховые выплаты превысили 64 миллиарда рублей. Далее по наибольшим суммам выплат за период расчистки банковской системы следуют Татфондбанк (57,6 миллиарда рублей) и Росинтербанк (49,2 миллиарда рублей).