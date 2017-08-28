Энергетические проекты в Арктике обсудят на конференции под эгидой СБ

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Вопросы безопасности энергетических проектов в арктическом регионе будут обсуждаться на предстоящей в России под эгидой Совета безопасности РФ международной встрече представителей государств–членов Арктического совета, стран–наблюдателей в Арктическом совете и зарубежной научной общественности, сообщила пресс-служба аппарата СБ.
Конференция проводится ежегодно по инициативе Совбеза РФ. Для участия в ней приглашены представители органов власти, бизнеса, научно-исследовательских институтов и университетов.
Также будут рассмотрены транспортно-логистические задачи обеспечения безопасности в арктическом регионе, в том числе в связи с использованием Северного морского пути для развития региона. Кроме того, в повестку дня включены также темы международного экологического сотрудничества, реализации социальных программ и регионального развития в Арктике. Отдельное внимание планируется уделить стратегии и подходам к сохранению укладов коренных малых народов Севера в рамках выполнения национальных арктических программ.
Российскую делегацию на встрече возглавит секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Патрушев добавил, что для сохранения Арктики в качестве зоны мира Россия поддерживает взаимовыгодное двустороннее и многостороннее сотрудничество с приарктическими государствами на основе международных договоров и соглашений, участницей которых является РФ. "Повышается эффективность внешнеэкономической деятельности, научно-технического, культурного взаимодействия, а также приграничного сотрудничества, в том числе в области эффективного освоения природных ресурсов, сохранения природной среды в Арктике", — отмечал секретарь СБ.