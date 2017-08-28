"Союзмультфильм" отсудил еще 450 тысяч рублей за "простоквашинские бренды"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего арбитража Москвы, который взыскал с ЗАО "Вегат плюс" (сеть универсамов АБК) 250 тысяч рублей компенсации за незаконное использование образов героев мультфильма "Трое из Простоквашино", следует из опубликованной резолютивной части постановления суда.
Претензии истца связаны с реализацией в магазинах ответчиков мороженного под торговой маркой "Деревня Простоквашино". Производитель мороженного — компания "Альтервест XXI век" — привлечена к процессам в качестве третьего лица. Всего детская киностудия в феврале подала по три иска к "Перекрестку" и "Вегат Плюс", по одному — к "Седьмому континенту" и еще одному ритейлеру ООО "АВК".
Роспатент в декабре 2016 года по заявлениям "Союзмультфильма" отменил регистрацию серии товарных знаков "Альтервеста", в которых были использованы изображения персонажей мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино", права на которые принадлежат "Союзмультфильму".
"Альтервест" пытался отменить решение Роспатента через суд, но Суд по интеллектуальным правам в июле оставил в силе все пять решений ведомства по пяти комбинированным товарным знакам, включающим в себя, кроме изображений, словесные элементы "Матроскин", "Почтальон Печкин" и "Домашнее". Компания "Альтервест" сейчас владеет двумя фабриками по производству мороженого — в подмосковном Троицке и германском Ортенберге.