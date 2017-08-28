"Союзмультфильм" отсудил еще 450 тысяч рублей за "простоквашинские бренды"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего арбитража Москвы, который взыскал с ЗАО "Вегат плюс" (сеть универсамов АБК) 250 тысяч рублей компенсации за незаконное использование образов героев мультфильма "Трое из Простоквашино", следует из опубликованной резолютивной части постановления суда.

Постановление было вынесено 24 августа, а днем ранее арбитраж Москвы по иску "Союзмультфильма" взыскал за то же нарушение 200 тысяч рублей с ОАО "Седьмой континент". Ранее, в начале августа, киностудия отсудила 25 тысяч рублей у "Перекрестка". Во всех случаях суд удовлетворил исковые требования частично – в каждом из исков "Союзмультфильм" требовал от ответчиков по 500 тысяч рублей.

Претензии истца связаны с реализацией в магазинах ответчиков мороженного под торговой маркой "Деревня Простоквашино". Производитель мороженного — компания "Альтервест XXI век" — привлечена к процессам в качестве третьего лица. Всего детская киностудия в феврале подала по три иска к "Перекрестку" и "Вегат Плюс", по одному — к "Седьмому континенту" и еще одному ритейлеру ООО "АВК".

Роспатент в декабре 2016 года по заявлениям "Союзмультфильма" отменил регистрацию серии товарных знаков "Альтервеста", в которых были использованы изображения персонажей мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино", права на которые принадлежат "Союзмультфильму".

Производитель мороженого ссылался на договор, заключенный с Эдуардом Успенским, автором произведений, по которым были сняты мультфильмы. Однако патентное ведомство указало, что Успенский не является автором рисованных изображений персонажей мультипликационных фильмов ("Кот Матроскин", "Дядя Федор", "Пес Шарик", "Почтальон Печкин", "Корова Мурка" и др.), поэтому договор не подтверждает право компании использовать в оспариваемых товарных знаках изображения персонажей мультфильмов.

"Альтервест" пытался отменить решение Роспатента через суд, но Суд по интеллектуальным правам в июле оставил в силе все пять решений ведомства по пяти комбинированным товарным знакам, включающим в себя, кроме изображений, словесные элементы "Матроскин", "Почтальон Печкин" и "Домашнее". Компания "Альтервест" сейчас владеет двумя фабриками по производству мороженого — в подмосковном Троицке и германском Ортенберге.