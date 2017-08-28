Глава АКРА: западные рынки капитала пока останутся для России основными

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Западные рынки капитала в среднесрочной перспективе останутся для российских компаний основными, хотя тренд на заимствования в Азии может укрепиться, заявила в интервью РИА Новости генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова.
АКРА ожидает, что увеличение внешнеторгового оборота с азиатскими странами будет способствовать росту заимствований российских компаний на азиатском рынке. "Однако в среднесрочной перспективе среди иностранных именно западные рынки капитала все равно останутся для российских компаний основными", — подчеркнула она.
"Если судить по доле держателей-нерезидентов среди инвесторов в ОФЗ (а это более 30%, значительная часть которых из Европы и США), суверенный риск считается приемлемым. Эмитенты хорошего кредитного качества, несомненно, могли бы рассчитывать на то, что их ценные бумаги будут пользоваться спросом", — заключила она.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. На форум приедут более трех с половиной тысяч гостей из разных стран.