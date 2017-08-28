Глава АКРА: западные рынки капитала пока останутся для России основными

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Западные рынки капитала в среднесрочной перспективе останутся для российских компаний основными, хотя тренд на заимствования в Азии может укрепиться, заявила в интервью РИА Новости генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова.

"Объемы заимствований российских компаний на азиатском рынке остаются сравнительно небольшими. Причина в том, что азиатский долговой рынок меньше западного (например, в пять раз меньше европейского), а компании, столкнувшиеся с ограничениями в связи с наложенными санкциями, преимущественно отказались от внешних заимствований в пользу внутренних", — сказала она в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября.

АКРА ожидает, что увеличение внешнеторгового оборота с азиатскими странами будет способствовать росту заимствований российских компаний на азиатском рынке. "Однако в среднесрочной перспективе среди иностранных именно западные рынки капитала все равно останутся для российских компаний основными", — подчеркнула она.

"Если судить по доле держателей-нерезидентов среди инвесторов в ОФЗ (а это более 30%, значительная часть которых из Европы и США), суверенный риск считается приемлемым. Эмитенты хорошего кредитного качества, несомненно, могли бы рассчитывать на то, что их ценные бумаги будут пользоваться спросом", — заключила она.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. На форум приедут более трех с половиной тысяч гостей из разных стран.

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