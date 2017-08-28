Японская компания хочет стать резидентом Свободного порта Владивосток

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 авг – РИА Новости. Японская компания "Медицинский центр "Джей Джи Си Хокуто Медсервис", которая реализует в Приморском крае проект создания нового реабилитационного центра, планирует получить статус резидента Свободного порта Владивосток, сообщает в понедельник пресс-служба администрации края.

"Подписание соответствующего соглашения планируется в рамках программы третьего Восточного экономического форума. В конце июля этого года японские компании JGC Corporation и Hokuto Social Medical Corporation, реализующие проект по созданию реабилитационного центра в Приморье, создали новую структуру "Медицинский центр "Джей Джи Си Хокуто Медсервис". Планируется, что компания-инвестор войдет в число резидентов Свободного порта Владивосток", — говорится в сообщении

Сумма инвестиций в проект, предусматривающий создание медицинского учреждения с пропускной способностью от 50 до 200 пациентов в день, составит более 150 миллионов рублей. Открытие его должно состояться в первом квартале 2018 года.

"Мы уже подали заявку на получение статуса резидента и даже получили устное подтверждение того, что она одобрена. Сейчас изучаем проект соответствующего соглашения с Корпорацией по развитию Дальнего Востока", – приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора департамента международного маркетинга JGC Corporation Като Мотоичи.

Всего с момента реализации закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 454 заявки. На сегодняшний день подписано 284 соглашения, из них 246 соглашений с резидентами Свободного порта в Приморье на общую сумму почти 230 миллиардов рублей с перспективой создания в крае почти 27 тысяч рабочих мест.