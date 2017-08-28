Главе "ВТБ 24" предложили возглавить банк "Открытие", сообщает "Коммерсант"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава банка "ВТБ 24" Михаил Задорнов получил предложение возглавить "ФК Открытие", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к банку и группе ВТБ.

Как рассказал один из собеседников издания, историю инициировали в ЦБ. Задорнов призван выступить как антикризисный менеджер, возглавить процесс по восстановлению финансового положения банка. Свое решение Задорнов обещал озвучить на следующей неделе, заявил источник, близкий к группе ВТБ. Пресс-служба "ФК Открытие", сам Задорнов и ЦБ не комментируют эту информацию.

"Михаил Задорнов не покидает группу ВТБ, более того, наблюдательный совет ВТБ, который пройдет в понедельник, рассмотрит вопрос о его избрании членом правления банка", — заявили в пресс-службе ВТБ. По официальной версии, после присоединения "ВТБ 24", Михаил Задорнов займет пост первого зампреда правления ВТБ.

В настоящее время банк "ВТБ 24" проходит процедуру объединения с ВТБ. Этот вопрос обсуждается с конца 2014 года. В апреле глава ВТБ Андрей Костин заявил, что объединение ВТБ и "ВТБ 24" состоится в январе 2018 года, несмотря на "миллион сложностей", которые сопровождают такую крупную реорганизацию. По его словам, объединение банков позволит группе ВТБ существенно сократить управленческие издержки, а также повысит уровень управления и синергию от деятельности второго по активам банка РФ.

Если в "ВТБ 24" Задорнов был полноценным главой, то в головном ВТБ будет лишь одним из трех первых зампредов правления, отмечает один из собеседников газеты, близкий к "ВТБ 24". Кроме того, в ВТБ Задорнову отведена роль куратора операционных, финансовых и кадровых вопросов, в то время как он всегда руководил бизнесом.

В банке "Открытие" Задорнову предлагают пост председателя правления. Сейчас его занимает Евгений Данкевич, связаться с которым изданию не удалось. В "ФК Открытие" перед Задорновым встали бы очень амбициозные задачи. Это один из крупнейших частных банков, который находится в сложном положении, указывают эксперты.

Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба. Клиентская база объединенного банка насчитывает свыше 30 тысяч корпоративных клиентов, 165 тысяч клиентов малого бизнеса и около 3,2 миллиона физических лиц. Ключевым акционером банка является "Открытие Холдинг", который владеет 66,64% голосующих акций. Бенефициарами "Открытие Холдинга" являются: Вадим Беляев, группа "ИФД Капиталъ", банк ВТБ, группа "ИСТ", а также Рубен Аганбегян и Александр Мамут. Часть акций банка — в свободном обращении на Московской бирже. По данным РИА Рейтинг, на 1 июля "ФК Открытие" занимал 6-е место в списке российских банков по размеру активов.