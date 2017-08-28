Главе "ВТБ 24" предложили возглавить банк "Открытие", сообщает "Коммерсант"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава банка "ВТБ 24" Михаил Задорнов получил предложение возглавить "ФК Открытие", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к банку и группе ВТБ.
"Михаил Задорнов не покидает группу ВТБ, более того, наблюдательный совет ВТБ, который пройдет в понедельник, рассмотрит вопрос о его избрании членом правления банка", — заявили в пресс-службе ВТБ. По официальной версии, после присоединения "ВТБ 24", Михаил Задорнов займет пост первого зампреда правления ВТБ.
В настоящее время банк "ВТБ 24" проходит процедуру объединения с ВТБ. Этот вопрос обсуждается с конца 2014 года. В апреле глава ВТБ Андрей Костин заявил, что объединение ВТБ и "ВТБ 24" состоится в январе 2018 года, несмотря на "миллион сложностей", которые сопровождают такую крупную реорганизацию. По его словам, объединение банков позволит группе ВТБ существенно сократить управленческие издержки, а также повысит уровень управления и синергию от деятельности второго по активам банка РФ.
Если в "ВТБ 24" Задорнов был полноценным главой, то в головном ВТБ будет лишь одним из трех первых зампредов правления, отмечает один из собеседников газеты, близкий к "ВТБ 24". Кроме того, в ВТБ Задорнову отведена роль куратора операционных, финансовых и кадровых вопросов, в то время как он всегда руководил бизнесом.
Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба. Клиентская база объединенного банка насчитывает свыше 30 тысяч корпоративных клиентов, 165 тысяч клиентов малого бизнеса и около 3,2 миллиона физических лиц. Ключевым акционером банка является "Открытие Холдинг", который владеет 66,64% голосующих акций. Бенефициарами "Открытие Холдинга" являются: Вадим Беляев, группа "ИФД Капиталъ", банк ВТБ, группа "ИСТ", а также Рубен Аганбегян и Александр Мамут. Часть акций банка — в свободном обращении на Московской бирже. По данным РИА Рейтинг, на 1 июля "ФК Открытие" занимал 6-е место в списке российских банков по размеру активов.