МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Минздраве РФ предложили повысить стоимость крепкого алкоголя с содержанием спирта свыше девяти процентов с целью снижения потребления крепких алкогольных напитков, сообщает газета "Известия".

В ведомстве отметили, что крепкий алкоголь должен дорожать быстрее, чем инфляция. В таком случае, как полагают в Минздраве, россияне станут меньше употреблять напитки с высоким содержанием спирта.

"Увеличение акцизов — наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя. На крепкую продукцию, в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция", — рассказали "Известиям" в ведомстве.

На сегодняшний день минимальная стоимость пол-литровой бутылки водки составляет 205 рублей, однако Минздрав полагает, что оптимальная цена такой бутылки должна составлять более 300 рублей.

Газета отмечает, что Минздрав отправил в Минфин предложение о повышении стоимости в 2018 году, однако еще не получил ответа.