МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Три крупных компании остановили работу нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в окрестностях города Хьюстон в Техасе, где бушует тропический шторм "Харви", сообщила газета Wall Street Journal.

Американская нефтяная корпорация ExxonMobil ранее сообщила о закрытии работ на предприятии в Бейтауне, которое способно, как отмечает издание, перерабатывать до 560 тысяч баррелей в день.

По данным газеты, нидерландско-британская компания Royal Dutch Shell также остановила работу своего предприятия в Дир-Парке, мощность которого составляет до 325 тысяч баррелей в день. Еще одной компанией, принявшей подобное решение, стала бразильская Petrobras, остановившая работу завода в Пасадине мощностью до 110 тысяч баррелей в день.

Компании сообщили, что оценивает ущерб от стихии.

Кроме того, как отмечает издание, остановлены все нефтеперерабатывающие заводы в районе города Корпус-Кристи, расположенного на побережье Мексиканского залива, куда обрушилась стихия. Суммарная мощность закрытых предприятий составляет более двух миллионов баррелей в день.

"Харви" обрушился на побережье Мексиканского залива, будучи ураганом с силой в 4 балла по пятибалльной шкале. В субботу же он ослаб до уровня тропического шторма, а максимальная скорость ветра на настоящий момент составляет около 64 километров в час.