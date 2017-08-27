Линию одежды "Армия России" планируют вывести на зарубежные рынки

КУБИНКА (Московская область), 27 авг – РИА Новости. "Военторг" планирует вывести линию одежды "Армия России" на зарубежные рынки, сообщил в воскресенье заместитель генерального директора компании Аркадий Телепнев.

"За рубежом "Военторг" своими торговыми точками пока не представлен. Но на сегодня есть определенные мысли по тому, как начать эту работу. В качестве первых шагов, вероятнее всего, будет сделана адаптация нашего интернет-магазина к запросам и требованиям наших иностранных покупателей, чтобы они могли удаленно делать покупки и получать товары с символикой "Армии России", — сказал он.

Телепнев подчеркнул, что дальше вопрос выхода на зарубежный рынок требует более серьезной проработки. По его словам, после открытия первого магазина "Армия Россия" в Москве было много запросов от представителей разных стран, в том числе европейских.

Говоря о дальнейшем развитии бренда "Армия России", заместитель гендиректора "Военторга" рассказал, что продолжится использование военной тематики.

Он также сообщил, что в дальнейшем будут все больше использоваться новые материалы и технологии. По его словам, у компании создан экспериментальный производственный комбинат — подразделение, где используются самые современные оборудование и технологии.

"И на этом оборудовании с использованием интересных по фактуре, качественных материалов мы хотим сделать достойные вещи", — сказал Телепнев. Он подчеркнул, что "вещь становится узнаваемой не потому, что на ней крупно изображен бренд, а потому, что она качественно сделана".