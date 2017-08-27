В ОНФ предложили создать российский аналог биткоина

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Экологическую криптовалюту, которая будет основываться на "зеленых" технологиях и станет аналогом биткоина, предлагают создать в ОНФ, сообщает пресс-служба организации.

С такой инициативой выступил на молодежном форуме "Таврида" в Крыму координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов.

"Мы подготовим предложение о том, чтобы закрепить в правовом поле понятия "криптовалюта", "майнинг", а также предложим создать новую криптовалюту, которая будет обеспечена "зелеными" технологиями. Я считаю, что такую инициативу надо внести на законодательным уровне, чтобы она была закреплена в правовом поле, став легальной криптовалютой. Обеспечена она будет не просто какой-либо выработанной энергией, а именно киловатами "зеленой энергетики", — сказал Миронов, чьи слова приводит пресс-служба ОНФ.

По его словам, такая валюта может стать "экологически чистым" аналогом биткоина. Миронов отмечает, что криптовалюта сегодня является объективной реальностью, которая уже проникает во все сферы, и ее запреты не смогут быть эффективны. При этом, у криптовалюты, как и у любой новой технологии, есть своя специфика. По его словам, к одной из отрицательных сторон биткоина, можно отнести то, что он обеспечен затраченной электроэнергией. Поясняется, что сегодня на создание биткоинов тратится столько электроэнергии, которой хватило бы на обогрев миллиарда домов, что наносит большой вред окружающей среде.

Создание экологической криптовалюты могло бы стать, по его мнению, отечественным конкурентом биткоина и, одновременно — стать толчком развития "зеленой энергетики" не только в России, но и во всем мире.

В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, а стоимость самой известной из них — биткоина — в текущем году неоднократно обновляла исторические максимумы. Многие страны открыли свои рынки для криптовалют, однако российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать ли их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.