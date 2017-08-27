Британия постарается убедить ЕС подойти более гибко к переговорам по Brexit

ЛОНДОН, 27 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Великобритании постараются убедить Европейскую комиссию (ЕК) подойти более гибко к переговорам по Brexit, сообщил РИА Новости источник в британском правительстве.

Британские власти на прошлой неделе опубликовали ряд документов, излагающих их позицию по ключевым вопросам, касающимся Brexit. На следующей неделе Лондон постарается убедить Брюссель пойти на компромисс по вопросам, по которым у сторон имеются разногласия.

Переговоры по Brexit технически возобновятся в понедельник, 28 августа, — министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис встретится с главным переговорщиком со стороны ЕС Мишелем Барнье. Рабочие группы, состоящие из представителей обеих сторон, также встретятся, чтобы обсудить технические детали предстоящих переговоров. Основные переговоры между Брюсселем и Лондоном начнутся в сентябре.

"В этом раунде переговоров основное внимание будет уделено изложению технических деталей по важным вопросам, связанным с тем, что мы покидаем ЕС, и мы сделаем шаг к более значительным переговорам в сентябре", — сказал собеседник агентства.

"Теперь обе стороны должны быть гибкими и готовыми к компромиссу в тех вопросах, в которых существуют разногласия", — отметил источник в правительстве Великобритании.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.