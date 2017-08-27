Главные задачи Кузбасса: вопросы безопасности и развитие углехимии

КЕМЕРОВО, 27 авг — РИА Новости. Кемеровская область отмечает главный праздник региона — День шахтера — на фоне стабильного роста объемов добычи угля и прибыли угольных предприятий.

В России каждая вторая тонна угля добывается в Кемеровской области. На долю флагмана угольной промышленности приходится 59% общего объема угля страны и 80% коксующихся марок, а также 76% всего общероссийского экспорта этого вида топлива. На территории области действуют 44 шахты, 51 разрез и 54 обогатительные фабрики и установки. Кузбасский уголь поставляется практически во все регионы РФ, а также в 55 стран мира.

День шахтера отмечается в России в последнее воскресенье августа.

Мировые рынки и угольщики Кузбасса

Ситуация в угольной отрасли во всем мире, по оценкам экспертов, понемногу начинает стабилизироваться. В течение почти пяти лет (с 2012 года) мировые цены на уголь падали, а в начале 2016-го были, по сути, "на дне". По всему миру, в частности, в Австралии, США и Южной Африке, разорились многие успешные в прошлом компании.

Летом прошлого года цены на уголь пошли вверх. Прежде всего, из-за того, что Китай – крупнейший потребитель и одновременно производитель угля – закрыл в 2016 году тысячу старых нерентабельных шахт и сократил количество рабочих дней на угольных предприятиях с 330 до 276 в году, чтобы снизить объемы добычи. В результате на азиатских рынках возник острый дефицит коксующихся углей. Соответственно, цены на них взлетели и в ноябре 2016-го достигли максимальных отметок – 320 долларов за тонну.

В марте 2017 года у берегов Австралии бушевал мощнейший циклон "Дебби", который привел к остановке на несколько месяцев добычи угля на шахтах в Квинсленде – крупнейшем в мире экспортном угольном бассейне. Все это привело к серьезным перебоям с поставками угля.

Сейчас основные угледобывающие страны – Китай, США, Австралия – вновь нарастили добычу, соответственно, цены на уголь поползли вниз. Но, в целом, по сравнению с началом 2016 года цены на энергетический уголь выросли на 50%, а на коксующийся уголь — в 2,5-3 раза.

Кузбасские угольщики смогли быстро сориентироваться, не потеряли рынки сбыта и получили приличную прибыль. По данным властей, только за пять месяцев 2017 года рост прибыли угольных предприятий Кузбасса составил почти 70 миллиардов рублей – в 2,8 раза больше, чем в прошлом году. Это отразилось на величине налоговых платежей в бюджет области: за первое полугодие 2017-го угольные предприятия выплатили 15,8 миллиарда рублей налогов в бюджет – столько же, сколько за весь 2016-й.

Инвестиции угольщиков и новые производства

Начиная с 1997 года, в развитие угольной отрасли в Кузбассе инвестировано 763 миллиарда рублей. Построено 90 новых, современных, высокопроизводительных угольных предприятий: шахт, разрезов, обогатительных фабрик.

В 2016 году инвестиции в региональную угольную отрасль составили 58,4 миллиарда рублей, что на 11,4 миллиарда больше, чем годом ранее. В этом году инвестировано уже 36 миллиардов рублей. Средства идут, в основном, на техническое перевооружение действующих и на строительство новых предприятий.

С начала 2017 года в регионе открыли два разреза – "Трудармейский-Южный" и "Карачиякский", а также шахту "Имени Тихова". В августе торжественно запустили первую очередь шахты "Увальная", которая стала частью крупнейшего в Сибири горно-обогатительного комплекса с обогатительной фабрикой, объектами транспортной и энергетической инфраструктуры, новейшими модульными очистными сооружениями.

"Все эти предприятия построили с нуля. По итогам прошлого года Кузбасс стал единственным среди основных угольных регионов России, который прирастил добычу топлива: было добыто более 227 миллионов тонн угля, и в этом году добудем не меньше", — отмечают в департаменте угольной промышленности.

Человеческий фактор и безопасность горняков

Вопросы безопасности труда по-прежнему остаются на первом месте для угольщиков. В 2016 году собственники угольных предприятий вложили в безопасность 4,3 миллиарда рублей. В этом году, по оценкам региональных властей, объем инвестиций по этому направлению сохранится (с января вложено уже около 2 миллиардов рублей).

На всех действующих шахтах в регионе оборудованы системы газовой защиты, ведется поименный учет сотрудников под землей, работают передовые системы связи, введены чипы, которые дают возможность быть в постоянном контакте с теми, кто находится в горных выработках.

Несмотря на принимаемые меры и тот факт, что уровень травматизма в целом снижается, избежать смертельных случаев пока не удается. По итогам семи месяцев этого года в Кузбассе погибли девять шахтеров, столько же было за аналогичный период прошлого года.

Основная причина гибели и травматизма в угольной отрасли – человеческий фактор, которые угольщики и власти стремятся максимально исключить. Для этого, по мнению экспертов, необходимо так выстроить весь производственный процесс, чтобы нарушить нормы безопасности было просто невозможно. Губернатор Аман Тулеев ранее отмечал, что в угольной отрасли надо действовать по принципу автодороги, где встречные полосы разделены металлическими ограждениями: даже если захочешь выехать на "встречку" – не сможешь этого сделать.

Специалисты рекомендуют угольным компаниям продолжить создавать диспетчерские центры, чтобы в режиме онлайн видеть, что происходит на каждой шахте и в случае ЧП оперативно принимать решения. Кроме того, необходимо специально обучать людей. Для этого с 2015 года в Новокузнецке действует первый в стране общероссийский аэромобильный центр. С апреля этого года в центре идет подготовка шахтеров и горноспасателей со всей России в условиях, максимально приближенных к реальности.

Экспорт угля и производительность труда

Губернатор Аман Тулеев и местные власти не раз подчеркивали, насколько важно кузбасским угольщикам удерживать ключевых покупателей на главных международных рынках. Экспорт угля растет: в целом по стране в прошлом году рост составил 9%. Причем впервые за всю историю экспорт в азиатском направлении превысил экспорт в страны Европы.

Основным экспортером угля в России по-прежнему остается Кузбасс, который продает свой уголь в 55 стран мира. В 2016 году объемы поставок "черного золота" за рубеж выросли по сравнению с 2015-м на 8,6 миллиона тонн и достигли 124,5 миллиона тонн. По итогам семи месяцев 2017 года экспорт кузбасского угля увеличился на 10,7 миллиона тонн по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 81,2 миллиона тонн.

Власти Кузбасса отмечают, что важнейшей задачей угольщиков остается повышение производительности труда. Чем выше производительность, тем ниже себестоимость продукции, а, значит, выше ее конкурентоспособность на мировом рынке.

В целом, за последние 20 лет средняя производительность труда кузбасских шахтеров выросла более чем в четыре раза: с 73,4 тонны в месяц на одного рабочего в 1997 году до 299,2 тонны в месяц в 2016 году. Но, несмотря на это, по данному показателю горняки пока серьезно не дотягивают до ведущих угледобывающих держав. Так, например, в США добывают в среднем в три раза больше: тысячу тонн угля в месяц на одного рабочего.

При этом в регионе есть отдельные предприятия, где имеют такую же производительность, и даже выше. К примеру, на разрезе "Талдинский-Западный" (ИК "ЮКАС-Холдинг") средняя производительность по итогам шести месяцев 2017 года превысила 1,62 тысячи тонн угля на одного рабочего, на шахте "Талдинская-Западная" ("СУЭК-Кузбасс") — около 1,18 тысячи тонн, а на шахте имени Ялевского (СУЭК) — 2,38 тысячи на одного рабочего.

Глубокая переработка и будущее сорбентов

По мнению экспертов, еще один важнейший резерв для отрасли – это развитие углехимии, то есть глубокая переработка угля в продукты, стоимость которых в десятки и сотни раз превышает цену рядового топлива.

В апреле 2017 года в Кемерово на промышленной площадке компании "Сорбенты Кузбасса" открыли первую очередь завода по производству угольных сорбентов. Это специальные материалы, которые улавливают различные газы и вредные вещества, даже ртуть и свинец, очищают воду от различных примесей. Сорбенты применяются в разных сферах – от ЖКХ до нефтегазохимической и авиационной промышленности, их можно использовать в изделиях оборонного назначения и сфере промышленной безопасности (как наполнители для средств индивидуальной и коллективной защиты).

На мировом рынке такая продукция в острейшем дефиците, и потребность в ней постоянно растет, отмечают специалисты. В России отечественные производители покрывают всего 20 процентов потребностей в сорбентах, остальное закупается за рубежом. При этом если тонна рядового угля, из которого можно производить сорбенты, стоит 1,2 тысячи рублей, то тонна сорбента – от 60 тысяч до полумиллиона рублей.

Запущенный в Кемерово завод по производству сорбентов пока небольшой, его мощность составляет 60 тонн сорбентов в год. Но уже в этом году к проекту проявили интерес местные угольщики. В частности, холдинговая компания "Топ-Пром" готовит проект дальнейшего развития производства сорбентов на своей площадке в Новокузнецке.

По этому проекту в 2018 году планируется нарастить выпуск до 125 тонн, в перспективе – до 3 тысяч тонн. То есть Кузбасс планирует выйти на промышленное производство углехимических продуктов, за которыми, по мнению экспертов, будущее угольной отрасли.