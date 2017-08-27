КИЕВ, 27 авг — РИА Новости. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер считает, что украинские власти пока не смогли создать благоприятный инвестиционный климат в стране.

Администрация США ранее призвала Украину к усилению борьбы с коррупцией и проведению политических и экономических реформ в стране.

"Решение о преодолении коррупции должен принимать не госдепартамент США, а украинцы и украинский бизнес. Мы получаем информацию от американского бизнеса, который работает на Украине. После вторжения на Украину страна до сих пор не восстановила все свои мощности. Очень хотелось бы создания хорошего бизнес-климата, который до сих пор на Украине не создан", — сказал Волкер в интервью украинскому телеканалу "Прямой".