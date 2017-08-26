В Калининграде запустили полный цикл производства изделий из композита

КАЛИНИНГРАД, 25 авг — РИА Новости. Полный цикл производства изделий из композита для дорожного, гражданского и промышленного строительства открылся в пятницу под Калининградом на промплощадке компании "Прессион Групп Менеджмент – Городское Пространство".

"Развитие производства композитных материалов является одним из направлений в госпрограмме "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". С запуском в Калининграде полномасштабного производства высокотехнологичной продукции из композита мы также вносим вклад в повышение дорожной безопасности", — рассказал журналистам врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

Он отметил, что власти поддержат планы инвестора по развитию экспортного направления. Сейчас продукция калининградского завода поставляется в 40 регионов России. В этом году компания приступила к первым экспортным поставкам – в Казахстан. Кроме того, в Белоруссии местный инвестор в ближайшее время запускает сборку готовых конструкций из полуфабрикатов, изготовленных в Калининграде.

Компания производит полнокомпозитные конструкции: лестничные сходы, ограждения, водоотводные лотки, профильные листы, эпоксидный клей, которые применяются на строительстве крупнейших дорожных магистралей страны. Общая стоимость инвестпроекта составляет 325,5 миллиона рублей.

По словам руководства компании, при производстве используются собственные научные инновационные решения, позволяющие улучшить физико-химические свойства композита, запатентованы более 15 технических решений от специалистов "ПГМ – Городское пространство". Компания также активно участвует в разработке и внедрении нормативной базы, регулирующей качество композитной продукции.

Одновременно с запуском производственного проекта, "ПГМ-Городское пространство" приступает к созданию на промплощадке современной лаборатории для проведения технического контроля, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ.