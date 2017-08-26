Монголия надеется подписать на ВЭФ ряд соглашений с Россией

Логотип Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото

Логотип Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото

ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 26 авг – РИА Новости. Монгольская сторона рассчитывает, что в ходе участия президента этой страны в Восточном экономическом форуме в сентябре будет подписан ряд документов в энергетическом секторе, в сфере транзита и природоохранной области, заявила на пресс-конференции журналистам посол Монголии в РФ Банзрагч Дэлгэрмаа.

По ее словам, российская сторона пригласила недавно избранного монгольского президента принять участие в ВЭФ.

"Монгольская сторона приняла приглашение и президент нанесет рабочий визит. Мы ожидаем от рабочего визита очень много, в том числе подписания нескольких важных документов в энергетическом секторе, транзите, а также несколько документов в природоохранной сфере", — сказала Дэлгэрмаа.

Дэлгэрмаа сообщила, что президента Монголии на ВЭФ будут сопровождать 65 бизнесменов.

Она также выразила надежду на то, что визит президента Монголии во Владивосток будет "эффективным и наполненным".

Как ранее сообщалось на сайте ВЭФ со ссылкой на посла Монголии, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, избранный 7 июля 2017 года, возглавит делегацию своего государства на третьем ВЭФ и впервые посетит Россию в данном статусе. Во время встречи в Москве Дэлгэрмаа и советника президента РФ Антона Кобякова обсуждалась возможность организации российско-монгольского круглого стола с участием представителей бизнес-сообщества двух стран в рамках деловой программы ВЭФ-2017.

Восточный экономический форум учрежден указом президента РФ Владимира Путина. В 2016 году форум собрал 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей. Приморье заключило на площадке форума 59 соглашений на 200 миллиардов рублей.

Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.