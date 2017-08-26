Эксперты прогнозируют рост продаж смартфонов Nokia

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Финская Nokia Corp., один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования, в последние годы терпит убытки, ее доля на рынке смартфонов крайне низкая, а прибыль ушла в минус; однако продажи компании еще вырастут, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Nokia, в прошлом один из крупнейших в мире производителей сотовых телефонов, на рубеже 2010-х уступила свои позиции ведущим производителям смартфонов. В 2013 году Microsoft купила бизнес Nokia по производству мобильных телефонов за 5,4 миллиарда евро.

Однако в мае прошлого года Nokia подписала лицензионное соглашение, предоставляющее компании HMD эксклюзивное право на создание смартфонов и планшетов нового поколения под брендом Nokia в течение 10 лет. По условиям соглашения, Nokia будет получать платежи от HMD за продажу мобильных продуктов под брендом Nokia, обеспечит новую фирму правами на лицензии и патенты, установит обязательные требования по производительности устройств, качеству и дизайну. В феврале финская HMD представила новую версию классического телефона Nokia 3310.

Эксперты отмечают, что за долгие годы Nokia потеряла значительную долю рынка смартфонов, и продажи через имеющиеся у HMD права вряд ли помогут быстро восстановить ее. Однако аналитики уверены: продажи финской компании еще вырастут.

Потерянный внутренний рынок

Мало кто знает, что Nokia старше своей родной страны Финляндии: компания основана в 1865 году, а страна стала независимым государством лишь в 1917 году. Когда-то Nokia играла значительную роль в развитии экономики страны: в 2000 году на Nokia приходилось 4% от ВВП Финляндии, 70% капитала биржи Хельсинки, 43% от всех корпоративных исследований и разработок, 21% от общего объема экспорта и 14% от всех корпоративных налоговых поступлений.

После продажи мобильного бизнеса Microsoft доля на рынке и вклад Nokia в экономику Финляндии резко упали. "Вклад Nokia в экономику Финляндии сегодня значительно ниже, но Nokia Networks (подразделение по мобильной связи — ред.) остается крупнейшим в мире поставщиком мобильных сетей и по-прежнему имеет крупное глобальное влияние", — рассказал РИА Новости исполнительный директор Strategy Analytics Нил Моустон (Neil Mawston). По его оценкам, продажи мобильных телефонов Nokia теперь составляют менее 1% от всего ВВП Финляндии.

Пока Nokia развивалась в области мобильных сетей, ее долю рынка смартфонов, в частности, разработки программного обеспечения, забрали другие финские компании. Так, по оценке замглавы и главного аналитика института экономики Финляндии Etlatieto Йюрки Али-Иркке (Jyrki Ali-Yrkkо), сейчас компания Supercell, известная больше своими мобильными играми, представляет около 0,5% от ВВП Финляндии.

"Фирмы по разработке и продаже программного обеспечения, такие как Supercell, забрали некоторую, но не всю, долю, потерянную гигантским производителем ПО Nokia", — отметил Моустон.

По мнению Йюрки Али-Иркке, Supercell и дальше будет конкурировать с Nokia. "Компания Supercell удалось создать несколько очень популярных игр. Таким образом, она имеет отличную репутацию, и ее продажи, скорее всего, будут расти в будущем", — пояснил он.

Впереди только рост

Несмотря на то, что Nokia потеряла значительную долю рынка смартфонов, в частности, на внутреннем рынке, у компании все еще есть возможность повысить глобальные продажи и побороться за долю на мировом рынке, считают эксперты.

"Мы ожидаем, что продажи смартфонов Nokia (от HMD) будут хорошо расти в этом году, но на них по-прежнему будет приходиться менее 1% от всех мировых поставок смартфонов. Фирме предстоит долгий путь к выздоровлению", — полагает Моустон.

Йюрки Али-Иркке считает, что Nokia может конкурировать на мировом рынке не только за счет продаж смартфонов с ее брендом, но и за счет поступлений за права на патенты. Рост выручки также ожидается со стороны подразделения мобильной связи, поскольку объем данных, передаваемых через мобильные устройства, активно растет, отметил он.

"Nokia лишилась всего своего бизнеса по мобильным устройствам, включая смартфоны. Тем не менее, Nokia имеет права на интеллектуальную собственность на свои патенты. Кроме того, Nokia получает некоторые незначительные доходы по лицензиям от компании HMD, которая имеет право использовать бренд Nokia на своих мобильных телефонах. В ближайшие годы продажи Nokia вероятно будут устойчиво расти", — прогнозирует эксперт.

Позитивные прогнозы экспертов подтверждаются финансовыми показателями Nokia. Убыток финской компании по итогам первого полугодия 2017 года составил 896 миллионов евро, снизившись на 31% в годовом выражении. Убыток во втором квартале снизился на 37%, до 423 миллионов евро. В то же время квартальная выручка компании в годовом выражении выросла на 1%, до 5,619 миллиарда евро. Улучшение показателей компания связывает с успешным выполнением своей стратегии по постепенному сокращению затрат, с целью в 1,2 миллиарда евро сэкономленных средств в 2018 году.