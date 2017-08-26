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Экономика

Банки прогнозируют падение средней ставки по ипотеке ниже 10% в 2017 году

08:3526.08.2017
(обновлено: 08:36 26.08.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗнак процента. Архивное фотоЗнак процента. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские банки поделились своими прогнозами по ипотечной ставке на конец текущего года – она упадет ниже 10% годовых, следует из опроса РИА Новости ряда крупных российских банков.

Ипотечные кредиты. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Средняя ставка по ипотеке упала до минимума: стоит ли брать кредит
Лидирующим банком на рынке ипотечного кредитования в РФ является Сбербанк, на долю которого приходится более половины всего ипотечного рынка (более 1 триллиона рублей). Вторым на рынке ипотеки является "ВТБ 24", который занимает 22,9% рынка. По данным Русипотеки, замыкает тройку "ипотечных" лидеров в первом квартале 2017 года Райффазенбанк, чья доля за этот период выросла в 3 раза.

Сбербанк, который задает тренд на рынке кредитования, 10 августа снизил процентные ставки по ипотеке на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке на 0,6-2 процентных пункта, что привело к приросту заявок на ипотеку в три раза и увеличению их количества более чем на 30%. Следом группа ВТБ 17 августа сообщила о снижении ставок по ипотеке: кредит на покупку готового жилья теперь можно взять под 9,5-10%, новостройки — 9,7-10%. Как сообщил директор департамента ипотечного кредитования банка "ВТБ 24" Андрей Осипов, после снижения ставок поток клиентских заявок увеличился в среднем на 25%.

Ранее Банк России сообщал, что ставки по ипотеке в стране сейчас рекордно низки: в июне средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам составила 11,11%. АИЖК ожидает, что к концу года средняя ставка по ипотеке в России упадет ниже 10%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что к 2020 году ключевая ставка может опуститься до 6,5-7% при инфляции 4%. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в июле говорил, что в 2018 году ставки по ипотеке в РФ могут снизиться до 8-9%.

Своими прогнозами по ипотечной ставке поделились и крупные российские банки.

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"Средняя ставка на конец текущего года по ипотеке составит 9,5-10%", — уверен директор департамента кредитования и страховых продуктов Абсолют банка Антон Павлов.

"Тренд на понижение ипотечных ставок, который может поддержать ЦБ на заседании 15 сентября, снизив ключевую ставку, позволит к концу года с высокой вероятностью снизить ставки по ипотеке ниже 10%", — прогнозирует РНКБ.

Долгосрочный прогноз снижения ставок дал главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. "По нашим оценкам, к концу 2018 года средневзвешенная ставка по ипотеке может снизиться с текущего уровня 11,5% до 10,0%. Снижение общего уровня ставок по ипотечным кредитам до уровня 8% возможно в перспективе к 2020 году при условии стабилизации инфляции на уровне 4%", — ожидает аналитик.

Ипотека бьет рекорды

Спрос на ипотеку в 2017 году будет рекордным для рынка, ожидают банки и делятся своими результатами.

Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"В 2017 году мы ожидаем рекордный спрос на ипотеку. После снижения ставок в конце июня 2017 года мы наблюдаем увеличение выдач ипотечных кредитов более чем в 2 раза. Количество поступающих заявок на ипотечные кредиты утроилось", — прокомментировали в банке "ФК Открытие".

"АИЖК ожидает, что прогноз по объему выдачи ипотеки на 1,8 триллиона рублей по итогам 2017 года будет превышен. И это вполне вероятно. У нас уже среднемесячная выдача ипотечных кредитов увеличивается на 10-15% ежемесячно", — сообщил вице-президент банка "Российский капитал" Леонид Бацев.

"По сравнению с посткризисным периодом 2017 год уже показал рекордный спрос на кредитные продукты. Флагманом, конечно, является ипотека", — поделились в пресс-службе СМП банка.

"К концу года планируется значительный рост кредитного портфеля. Кредитный портфель банка уже превышает 12,5 миллиарда рублей. РНКБ только за семь месяцев текущего года выдал более одного миллиарда рублей ипотечных кредитов", — рассказали в банке.

Не ипотекой единой

Нищенка на одной из улиц города Владивостока. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Несмотря на то, что ипотека оказалась значительным фактором роста для российских банков, они отмечают и другие виды кредитных продуктов, которые способствовали росту кредитного портфеля, — кредиты наличными, автокредитование и кредитные карты.

Рост спроса на кредиты наличными отметили в ВТБ. "Портфель кредитов наличными с начала года показал рост более 11%, превысив 200 миллиардов рублей. За шесть месяцев клиенты оформили свыше 93 тысяч кредитов наличными на сумму более 52 миллиардов рублей, что на четверть выше, чем за аналогичный период 2016 года", — отметили в пресс-службе банка.

В банке "ФК Открытие" также отметили возросший спрос на кредиты наличными. "Среди клиентов банка самыми популярными являются программы, которые позволяют получить наличные средства без залогов и поручителей на срок от 2-х лет", — сказали в банке "ФК Открытие".

Высокий уровень спроса на потребительские кредиты, особенно среди держателей кредитных карт, отмечают в РНКБ. "Кредитный портфель банка уже превышает 12,5 миллиарда рублей, при этом 1,1 миллиарда рублей – средства, которыми воспользовались держатели наших кредитных карт", — рассказали в пресс-службе банка.

Строительство новых жилых кварталов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В "ВТБ 24" отметили, что наибольший прирост выдачи кредитов физлицам показал сегмент автокредитования. "За первое полугодие было выдано более 47 тысяч кредитов на покупку авто общей суммой 28,9 миллиарда рублей, что на 42% превосходит показатели января-июля 2016 года", — сообщили в банке.

Тем не менее, наиболее интересным продуктом для банков, по мнению Монастыршина из Промсвязьбанка, в текущем и следующем году будет именно ипотека. "В 2017-2018 годах ипотека для банков будет наиболее интересным продуктом по соотношению риск/доходность", — считает он.

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