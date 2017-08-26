КНР запретила гражданам и компаниям из КНДР открывать в стране новый бизнес

ПЕКИН, 26 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай в рамках выполнения положений резолюции Совета Безопасности ООН запретил компаниям и гражданам КНДР открывать новый бизнес в Китае или расширять уже существующий, следует из заявления министерства коммерции КНР.

"Предприятиям или индивидуальным лицам из КНДР запрещается создавать в Китае новые компании с китайским и иностранным участием, компании с иностранным капиталом, а также запрещается расширять масштаб уже существующих предприятий", — говорится в опубликованном заявлении.

Минкоммерции также сообщает, что заявки на вложение инвестиций в КНДР и расширение уже существующих, которые нарушают положения резолюции, не получат одобрения.

СБ ООН 5 августа единогласно принял резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов, заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, запрещает вход в порты всех государств.

Страны-члены ООН обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

Ранее минкоммерции Китая объявило, что с 5 сентября прекращает фактический прием ряда товаров из КНДР, попавших под ограничительные меры

Официальный запрет на импорт угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды и морепродуктов из Северной Кореи вступил в силу 15 августа.