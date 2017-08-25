Каршеринг в мегаполисах: классический автопрокат оказался под угрозой

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Сервисы поминутной аренды автомобиля в крупных городах могут значительно осложнить давно сложившийся уклад бизнеса классических прокатных компаний, считает автомобильный эксперт, партнер "Автостата" и генеральный директор "Радио Страна" Игорь Моржаретто.

Сервис по предоставлению автомобиля для общественного пользования с поминутной оплатой – каршеринг (car – автомобиль, sharing — разделение) появился в России в 2015 году. Пионерами его введения в России стали столичные власти, при поддержке которых был запущен сервис "Московский каршеринг". Сейчас в Москве действуют пять операторов каршеринга – "Делимобиль", BelkaCar, Anytime, Car5 и Youdrive, их общий парк насчитывает 2,65 тысячи машин. "Делимобиль" и Youdrive также представляют каршеринг в Петербурге.

"Есть конкуренция, и очень серьезная, потому что обычный прокатчик, работающий по классической схеме, дает автомобиль на длинные сроки. Тут надо посмотреть на разные рынки – на рынке мегаполиса однозначно будет выигрывать каршеринг, потому что рынок мегаполиса – это рынок коротких поездок. Если говорить о рынке курортного города, то тут уже окажется в плюсе прокатная компания, которая предоставляет автомобили по классической схеме, потому что там людям как правило нужен автомобиль на длительный срок", — рассказал Моржаретто РИА Новости.

Две столицы



Исследование, проведенное одним из операторов, позволило составить портрет среднестатистического клиента: это мужчина в возрасте от 26-35 лет с высшим образованием, занятый в различных сферах в должности специалиста или руководителя. Выяснилось также, что у 64% респондентов имеется автомобиль, но почти 40% из них готовы от него отказаться — совсем или при поездках по городу.

"В настоящее время в столице 300 тысяч активных пользователей каршеринга, в прошлом году было в два раза меньше. На одной машине каршеринга ежедневно совершается в среднем восемь поездок. За 2017 год уже совершено почти 2,5 миллиона поездок. По нашим подсчетам, для столицы оптимальным является парк численностью не менее 10-15 тысяч автомашин. Емкость рынка, по нашим оценкам, не выбрана и на 30%, коммерческие перспективы развития данного сервиса в Москве оцениваются высоко", — приводит свои данные департамент транспорта Москвы.

"Сервис краткосрочной аренды автомобилей "Делимобиль" был запущен в Ленинградской области в начале этого года. Для аренды были доступны 100 машин. Мы ставили перед собой задачу протестировать необходимость такого рода сервиса в городе. Сервис оказался очень востребованным и полюбился питерцам. На сегодняшний день количество зарегистрированных пользователей в Санкт-Петербурге достигло 26 тысяч человек. Мы столкнулись с многочисленными просьбами клиентов увеличить парк. До 2018 года количество автомобилей в парке "Делимобиль" в Петербурге увеличится до 300", — сообщил РИА Новости представитель сервиса.

Как ранее сообщал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, столица по динамике развития сервисов краткосрочной аренды автомобилей занимает одно из первых мест в мире.

Такая динамика, причем не только в Москве, приводит в растерянность классические прокатные компании, потому что их так хорошо выстроенный за последние сто лет бизнес оказался под угрозой, отмечает Моржаретто.

Ранее один из крупнейших мировых игроков в сфере проката машин — американская Hertz объявила о сворачивании своего российского бизнеса. Компания пообещала выполнить все свои обязательства по текущим бронированиям перед российскими клиентами, а также сообщила, что ведет переговоры с потенциальными партнерами о долговременном представительстве в стране. При этом ряд СМИ связал уход Hertz с развитием сервисов каршеринга в России, с которыми компания просто не может конкурировать.