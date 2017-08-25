Банку "Открытию" не грозит отзыв лицензии, заявил Аксаков

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Отзыв лицензии банку "ФК Открытие" не грозит, он продолжит существование, считает глава банковской Ассоциации "Россия", председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Газета "Ведомости" в пятницу со ссылкой на несколько источников написала, что "ФК Открытие" может перейти фонду консолидации банковского сектора, созданному ЦБ для санации банков, хотя основной владелец "ФК Открытие" Вадим Беляев это и опроверг. По данным РИА Рейтинг, на 1 августа банк занимал 8-е место в списке российских банков с активами в 2,38 триллиона рублей против 6-го места с 2,68 триллиона рублей по состоянию на 1 июля.

"По поводу санации ("ФК Открытие" — ред.) это домыслы, я не хочу это комментировать", — сказал Аксаков РИА Новости. "Решения ЦБ нет. Банк "Открытие" — один из крупнейших, вполне устойчиво работает. Поэтому я исхожу из того, что банк "Открытие" жил, жив и будет жить", — добавил депутат, отметив, что ЦБ в начале августа давал сигналы рынку, что отзывов лицензий у крупнейших банков РФ после случая с "Югрой" больше ожидать не стоит.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 21 августа поставило кредитный рейтинг банка "Открытие" на пересмотр с негативным прогнозом, отразив таким образом мнение о возможном существенном ухудшении ликвидной позиции банка в связи с существенным оттоком клиентских ресурсов в июне-июле, а также с усиливающейся зависимостью от операций рефинансирования ЦБ.

АКРА отмечает, что в июне-июле банк "Открытие" столкнулся с оттоком 433 миллиардов рублей (26%) клиентских средств и 303 миллиардов рублей (48%) межбанковских ресурсов, был вынужден прибегнуть к операциям РЕПО с ЦБ, и на 1 августа от регулятора им было привлечено 338 миллиардов рублей, или 17% совокупных обязательств, а коэффициент текущей ликвидности снизился до 21% с 28% на 1 июня. Агентство также не исключает, что в сценарии продолжения оттока ресурсов в августе и сентябре финансовая устойчивость банка будет зависеть от кредитной поддержки ЦБ.

В начале июля АКРА присвоило "ФК Открытие" рейтинг "BBB-" по национальной шкале со стабильным прогнозом. АКРА отмечало "адекватную достаточность" капитала банка, при этом обратив внимание на его слабую способность генерировать свой капитал. Низкий уровень рейтинга стал одной из причин оттока капитала из "Открытия". Комментируя последнее рейтинговое действие, управляющий директор банка Анатолий Предтеченский заявил РИА Новости 23 августа, что "Открытие" ощущает поддержку ЦБ и воспринимает ее как свидетельство высокого уровня системной значимости банка.