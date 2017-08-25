Украина хочет подать в ВТО иск к России по аграрной продукции

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Украина готовит четвертый иск в ВТО к РФ, который касается ограничений по аграрной продукции, представление будет внесено в ближайшее время, сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Мы завершаем работу по подаче иска в ВТО по сельскохозяйственной продукции это является для нас важным моментом. Мы планируем подать (иск — ред.) в ближайшее время", — сказала Микольская журналистам в пятницу.

Она отказалась уточнить конкретные виды сельскохозяйственной продукции, которых будет касаться иск, сославшись на конфиденциальность этой информации при подготовке исковых требований.