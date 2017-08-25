"Роскосмос" попросил скорректировать программу поддержки Центра Хруничева

Рабочие в цехе сборки ракет-носителей Протон в космическом научно-производственном центре имени М.В. Хруничева. Архивное фото

Рабочие в цехе сборки ракет-носителей Протон в космическом научно-производственном центре имени М.В. Хруничева. Архивное фото

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. "Роскосмос" обратился к правительству РФ с предложением скорректировать программу финансового оздоровления Центра имени Хруничева, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ходе совещания на предприятии.

Какие именно параметры программы предлагается скорректировать, не уточняется. Ранее речь шла о выделении 15 миллиардов рублей.

""Роскосмос" обратился в правительство с предложением (скорректировать) программу финансового оздоровления Центра имени Хруничева", — сказал Рогозин, назвав предприятие "знаковым для отрасли и страны".

Зампред правительства напомнил, что финансовая ситуация в Центре усугубилась из-за серии аварий "Протонов" на рубеже 2013-2014 годов.

Представитель завода имени Хруничева пояснил журналистам, что речь идет о корректировке программы финансового оздоровления, "связанной с изменением программы Минобороны и программы финансирования". Другие подробности он не пояснил.

ГКНПЦ имени М. В. Хруничева — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция в настоящее время ─ ракеты-носители семейства "Протон" и разгонные блоки к ним. Также на предприятии ведется разработка перспективного семейства ракет "Ангара".

Летом 2014 года было признано, что Центр имени Хруничева находится в очень тяжелой финансовой ситуации.