"Роскосмос" попросил скорректировать программу поддержки Центра Хруничева

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. "Роскосмос" обратился к правительству РФ с предложением скорректировать программу финансового оздоровления Центра имени Хруничева, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ходе совещания на предприятии.
""Роскосмос" обратился в правительство с предложением (скорректировать) программу финансового оздоровления Центра имени Хруничева", — сказал Рогозин, назвав предприятие "знаковым для отрасли и страны".
Зампред правительства напомнил, что финансовая ситуация в Центре усугубилась из-за серии аварий "Протонов" на рубеже 2013-2014 годов.
Представитель завода имени Хруничева пояснил журналистам, что речь идет о корректировке программы финансового оздоровления, "связанной с изменением программы Минобороны и программы финансирования". Другие подробности он не пояснил.
ГКНПЦ имени М. В. Хруничева — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция в настоящее время ─ ракеты-носители семейства "Протон" и разгонные блоки к ним. Также на предприятии ведется разработка перспективного семейства ракет "Ангара".
Летом 2014 года было признано, что Центр имени Хруничева находится в очень тяжелой финансовой ситуации.