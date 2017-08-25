Исследование: цены на мобильную связь в России с осени выросли на 15%

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Средняя стоимость минимального пакетного тарифа российских сотовых операторов с октября прошлого года выросла на 15% и составляет 268,5 рубля, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review.

В расчетах учитывались тарифные планы МТС (Smart mini и Smart), "Билайна" ("Всешечка" и "Все 1"), "Мегафона" (Включайся.Пиши) и Tele2 ("Мой разговор"). В Крыму были взяты тарифы операторов "К-Мобайл", "Волна мобайл", "Крым Телеком" и "СевМобайл".

Среди факторов роста цен аналитики называют изменение профиля потребления услуг связи, которое привело к необходимости увеличивать пакеты мобильного трафика на всех тарифах, а также "существенные затраты на строительство сетей".

"Открытая фаза противостояния ФАС и операторов в вопросе внутрироссийского роуминга наступила летом 2017 года, однако ряд операторов начал подготовку к этому заранее, постепенно выравнивая свои тарифы и включая в каждый из них бесплатный роуминг по России", — добавляют аналитики.

Среди регионов с самой доступной связью оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Тюменская область, Чукотский автономный округ и Магаданская область. Жителям Брянской, Ивановской, Кировской и Саратовской областей, а также республики Дагестан приходится тратить на услуги операторов больше всех.

Ранее ФАС предупредила операторов "большой четверки" — МТС, "Вымпелком" (бренд "Билайн"), "Мегафон" и "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) — о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. Операторы должны исполнить предупреждение до 15 декабря. В "Мегафоне" рассказали, что для этого компании потребуется изменить около трех тысяч тарифов по всей стране.