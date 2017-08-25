США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

Торговый представитель Японии отметил успехи российской экономики

09:5225.08.2017
0220
© Fotolia / KkolosovДеньги. Архивное фотоДеньги. Архивное фото
© Fotolia / Kkolosov

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российская экономика преодолела кризис, что подтверждается ситуацией во взаимной торговле и увеличением числа японских компаний в РФ, заявил в интервью РИА Новости глава представительства Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Саито Даисукэ.

"По моему мнению, Россия уже выбралась из кризиса. Об этом свидетельствуют тенденции к восстановлению уровня взаимного торгового оборота. Согласно статистике министерства финансов Японии, в 2016 году экспорт из Японии в РФ составил 5,1 миллиарда долларов, импорт в Японию – 11,3 миллиарда, т.е. общий объем торговли между нашими странами составил 16,4 миллиарда", — сказал он в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.

Этот показатель более чем вдвое меньше уровня 2013 года. "Однако с начала 2017 года объемы торговли уже превысили уровень прошлого года. С января по июнь 2017 года товарооборот составил уже 10,24 миллиарда долларов. Это значительное превышение, на 35,7％ по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", — привел статистику Саито.

"Также, если рассматривать процесс продвижения японских предприятий в России, ранее их количество сокращалось, а сейчас негативная тенденция прекратилась. Число японских компаний в России возросло до 350. Среди них 195 компаний имеют представительства в Москве, это на 7 компаний больше, чем в 2016 году", — продолжил он.

Саито отметил, что на Дальнем Востоке России сейчас работает около 60 японских компаний, и это количество будет также возрастать: уже есть проекты в медицинской сфере и по тепличному производству.

По его словам, за последние 10 лет бизнес-среда в России значительно улучшилась, однако до сих пор сложные административные процедуры, отнимающие много сил и времени, являются одним из препятствий для развития японского бизнеса в РФ. "Но бизнес – это всегда риск. И особенно при инвестировании за рубеж необходима серьезная подготовка", — считает он.

"Чтобы повышать деловую активность и привлекать больше инвестиций, российская сторона работает над улучшением деловой среды, в частности, путем создания особых зон нового типа, территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, на которых вводятся упрощенные административные процедуры и ослабляются таможенные правила. Мы высоко это ценим", — подчеркнул собеседник агентства.

 

Комментировать
Экономика
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена