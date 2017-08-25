Торговый представитель Японии отметил успехи российской экономики

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российская экономика преодолела кризис, что подтверждается ситуацией во взаимной торговле и увеличением числа японских компаний в РФ, заявил в интервью РИА Новости глава представительства Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Саито Даисукэ.

"По моему мнению, Россия уже выбралась из кризиса. Об этом свидетельствуют тенденции к восстановлению уровня взаимного торгового оборота. Согласно статистике министерства финансов Японии, в 2016 году экспорт из Японии в РФ составил 5,1 миллиарда долларов, импорт в Японию – 11,3 миллиарда, т.е. общий объем торговли между нашими странами составил 16,4 миллиарда", — сказал он в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.

Этот показатель более чем вдвое меньше уровня 2013 года. "Однако с начала 2017 года объемы торговли уже превысили уровень прошлого года. С января по июнь 2017 года товарооборот составил уже 10,24 миллиарда долларов. Это значительное превышение, на 35,7％ по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", — привел статистику Саито.

"Также, если рассматривать процесс продвижения японских предприятий в России, ранее их количество сокращалось, а сейчас негативная тенденция прекратилась. Число японских компаний в России возросло до 350. Среди них 195 компаний имеют представительства в Москве, это на 7 компаний больше, чем в 2016 году", — продолжил он.

Саито отметил, что на Дальнем Востоке России сейчас работает около 60 японских компаний, и это количество будет также возрастать: уже есть проекты в медицинской сфере и по тепличному производству.

По его словам, за последние 10 лет бизнес-среда в России значительно улучшилась, однако до сих пор сложные административные процедуры, отнимающие много сил и времени, являются одним из препятствий для развития японского бизнеса в РФ. "Но бизнес – это всегда риск. И особенно при инвестировании за рубеж необходима серьезная подготовка", — считает он.

"Чтобы повышать деловую активность и привлекать больше инвестиций, российская сторона работает над улучшением деловой среды, в частности, путем создания особых зон нового типа, территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, на которых вводятся упрощенные административные процедуры и ослабляются таможенные правила. Мы высоко это ценим", — подчеркнул собеседник агентства.