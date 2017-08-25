МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Японский бизнес заинтересован в развитии инвестиций в медицину, сельское хозяйство, градостроительство и инфраструктуру России, рассказал в интервью РИА Новости глава представительства Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Саито Даисукэ.

"Если раньше главную роль играли энергетика и автомобилестроение, в последнее время у японских компаний повышается интерес к альтернативным областям инвестирования, таким как медицина, сельское хозяйство, градостроительство и инфраструктура", — сказал он в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.

Саито пояснил, что основная концепция этого процесса — инвестиции в области, требующие вложений, а именно "поиск совместных решений в тех сферах, в которых у России есть затруднения", именно эта идея лежит в корне сотрудничества и в медицине, и в сельском хозяйстве.

Он привел в пример японскую компанию Arkray, которая увеличила мощности завода в Московской области и запустила производство медицинских реагентов. Другой пример — на Дальнем Востоке, в Якутии, Hokkaido Corporation построила специальное оборудование для тепличных павильонов и начала выращивание овощей в условиях сурового климата.

"Еще одна компания, из префектуры Хоккайдо, открыла во Владивостоке сеть идзакая — это такие трактиры в японском стиле. JGC создаёт реабилитационный центр во Владивостоке", — продолжил он.

"Необходимо и в дальнейшем развивать данное направление. Конечно, это всё на бизнес-основе и предполагает получение прибыли. Но в целом, такой процесс, как я думаю, приводит не только к диверсификации экономических отношений между Японией и Россией, но и способствует улучшению условий жизни российских граждан и, в свою очередь, модернизации промышленности в России", — заключил собеседник агентства.