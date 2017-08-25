"Русал" и Сбербанк перенесут погашение долга под залог акций "Норникеля"

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. ОК "Русал" договорилась со Сбербанком о переносе окончательного погашения по кредитам на 2024 год под залог акций "Норильского никеля", говорится в сообщении алюминиевой компании.

"Компания достигла договоренности со Сбербанком о перенесении окончательного срока погашения по кредитам под залог акций "Норильского никеля" на 2024 год, снижении процентной маржи с 4,75 до 3,75% и приведении финансовых ковенант преимущественно в соответствие с новым соглашением предэкспортного финансирования", — говорится в сообщении алюминиевой компании. Всего "Русалу" принадлежит 27,8% акций "Норникеля".

В мае сообщалось, что "Русал" заключил новое соглашение предэкспортного финансирования на сумму 1,7 миллиарда долларов по ставке 3M LIBOR+3% годовых сроком на 5 лет с началом выплат через 2 года.

Также в мае сообщалось, что "Русалу" предстоит в 2017 году погасить долг на сумму около 500 миллионов долларов, объем необходимых выплат в 2018 году составляет 1,1 миллиарда долларов, в 2019 году — до 1 миллиард долларов. Объем погашения долга в 2020–2022 годах оценивался, соответственно, в 2,9 миллиарда долларов, 1,9 миллиарда долларов и 0,6 миллиарда долларов. Кроме того, часть выплат была продлена на 2023 год, в котором компании предстоит погасить 0,5 миллиарда долларов.

ОК "Русал" — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек. "Русал" в 2016 году увеличил производство алюминия на 1,1% — до 3,685 миллиона тонн.