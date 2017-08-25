Чистая прибыль "Русала" по МСФО в первом полугодии выросла в 1,8 раза

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Чистая прибыль ОК "Русал" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2017 года выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года в 1,8 раза и составила 470 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

Скорректированная чистая прибыль увеличилась в 6,9 раза, до 465 миллионов долларов, нормализованная чистая прибыль выросла в 1,6 раза, до 686 миллионов долларов, показатель EBITDA возрос в 1,5 раза, до 985 миллионов долларов, выручка выросла на 22,3%, до 4,764 миллиарда долларов.

ОК "Русал" — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек. "Русал" в 2016 году увеличил производство алюминия на 1,1% — до 3,685 миллиона тонн.