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Экономика

В Рязанской области открылось производство кожи и меха из овечьих шкур

21:0424.08.2017
(обновлено: 14:41 25.08.2017)
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© AP Photo / Felix Kaestle/dpa via APОвца на лугу. Архивное фотоОвца на лугу. Архивное фото
© AP Photo / Felix Kaestle/dpa via AP

РЯЗАНЬ, 24 авг — РИА Новости. Рязанское предприятие АО "Русская кожа" запустило новую производственную линию по переработке овечьих шкур с объемом инвестиций в 160 миллионов рублей, сообщает в четверг правительство региона.

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Проект по созданию импортозамещающего производства по выпуску кожи и меха из шкур мелкого рогатого скота был реализован АО "Русская кожа" при поддержке Минпромторга России и правительства Рязанской области. В церемонии открытия новой производственной линии приняли участие заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, а также временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов.

"Русская кожа" за последние четыре года получила беспрецедентные меры поддержки со стороны государства и инвесторов, в общей сложности около 800 миллионов рублей, 160 миллионов из которых пошло на организацию этого нового производства", – сказал Мантуров.

По его словам, АО "Русская кожа" является крупнейшим производителем кожи в Европе, и открытие нового направления – линии по выделке меха из овчины – свидетельствует об активном развитии рязанского предприятия.

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"Сейчас государственная политика направлена на поддержку реальных производств. Без поддержки правительства России, Минпромторга РФ не было бы этого нового цеха, других предприятий, которые сейчас в Рязанской области модернизируются и развиваются, организуются вновь", — сказал глава региона Любимов. Он добавил, что область продолжит оказывать всестороннюю поддержку рязанским предприятиям, демонстрирующим рост и стремящимся увеличить объемы экспортной продукции, в том числе компании "Русская кожа".

По словам Аркадия Дворковича, на рязанском кожевенном заводе уделяется большое внимание не только повышению эффективности работы предприятия, расширению производственных мощностей и ассортимента продукции, но и созданию для своих сотрудников наилучших условий труда. "Это принципиально важно, и мы поддерживаем такой подход", – сказал вице-премьер. Он также подчеркнул, что будет оказана необходимая помощь в продвижении продукции предприятия на российском и зарубежном рынках.

"Завод высокопроизводительный, выпускает отличную продукцию, вносит большой вклад в развитие рязанского региона и страны в целом", – подчеркнул Антон Силуанов.

По данным правительства области, современное заводское оборудование и опыт работы предприятия в кожевенной отрасли позволят выпускать овечий мех в больших объемах. "Проектная мощность производства составляет 3-3,5 тысячи шкур в день, на такие объемы планируется выйти через год", — отмечают областные власти. На сегодняшний день для выпуска продукции используется российское и австралийское сырье. В перспективе завод планирует расширить ассортимент и начать выпускать еще меха для одежды, продукцию для промышленных предприятий и строительства. Шерсть, которая останется после обработки меха, будет реализовываться как отдельный продукт.

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