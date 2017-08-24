Правительство проработает идею введения утильсбора на дешевую обувь

РЯЗАНЬ, 24 авг – РИА Новости. Правительство РФ проработает идею введения утилизационного сбора на низкокачественную обувь. Соответствующее поручение попросил сформулировать президент Владимир Путин в ходе совещания о мерах по развитию легкой промышленности.

Глава Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич в ходе совещания предложила ввести такой сбор для регулирования ввоза в страну обуви из некачественных материалов. "Ведь к нам ввозят 80% рынка, и из этих 80% — мы анализировали — порядка 65% синтетические всевозможные заменители обуви по цене $4-5 за пару. По такой цене не может быть хорошей обуви… Эта обувь носится один сезон максимум, то есть и с точки зрения экологии — это засорение природы. Поэтому, может быть, все-таки, по типу автомобилей, в качестве какого-то пилотного проекта попробовать этот утилизационный сбор", — предложила она.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступил против такого сбора. "Наше мнение, что это не самый правильный вариант, потому что мы утилизационным сбором накроем вообще всех импортеров", — сказал Орешкин, напомнив также о проблеме "серого" импорта.

Вопрос же некачественных материалов министр отнес к компетенции технического регулирования. "На уровне ЕврАзЭС есть техрегулирование по детской обуви. По взрослой обуви, по использованию там плохих материалов — отсутствует", — рассказал Орешкин, отметив, что здесь можно совместно с Минпромторгом поработать и выработать решение, чтобы поставить преграду для той обуви, которая поступает с использованием некачественных материалов.

В свою очередь министр финансов Антон Силуанов высказал мнение, что совместно с Минпромторгом можно было бы подготовить предложения относительно утилизационного сбора.

"Думаю, что действительно, может быть, там надо определиться по сегменту обуви. Мы говорили о дешевом сегменте обуви, который и экологически, и, может быть, для здоровья даже вреден", — заявил глава Минфина, подчеркнув, что важно выделить именно сегмент, который может попасть под утильсбор. А вырученные средства при этом могли бы пойти на поддержку легкой промышленности.

В ответ президент попросил сформулировать соответствующее поручение.