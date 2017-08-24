Ангола поддержала возможное продление сделки о нефтедобыче

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ангола первая из стран ОПЕК+ заявила о поддержке возможного продления срока действия соглашения о сокращении добычи нефти, который истекает 1 апреля 2018 года, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на слова министра нефти Анголы Хосе Мария Ботельо де Васконселоса.

По словам министра, Ангола поддержит продление венской сделки, если все страны ОПЕК придут к единому мнению по данному вопросу, пишет издание.

"Лучше сократить уровень добычи и поспособствовать росту цен на нефть, чем добывать на максимуме и продавать (нефть — ред.) по низким ценам… Любая цена выше 50 долларов за баррель важна для нас", — цитирует газета слова де Васконселоса.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

ОПЕК в четверг в пресс-релизе по итогам прошедшего в августе заседания техкомитета экспертов ОПЕК+, отвечающего за мониторинг выполнения сделки, сообщила, что все варианты дальнейшей судьбы венского соглашения, в том числе его продление после марта 2018 года, остаются открытыми.

Страны ОПЕК+ в ноябре обсудят, продлевать ли соглашение о сокращении добычи нефти по истечении его срока действия, сообщал в начале недели министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук.