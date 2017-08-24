Глава Рязанской области рассказал Путину о планах сделать регион цифровым

РЯЗАНЬ, 24 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов рассказал президенту России Владимиру Путину о своих планах "сделать Рязань цифровым регионом".

"Цифровая экономика очень интересна людям, здесь у нас есть богатые возможности по развитию цифровой экономики, это то, что может Рязанской область сильно продвинуть вперед. Мы сейчас собираемся создавать инновационный научно-технический центр на базе образовательных учреждений и предприятий, в том числе оборонной промышленности, с привлечением компаний малого бизнеса. Это позволит нам участвовать в соответствующих федеральных программах, будут хорошие условия, и мы сможем сделать Рязань цифровым регионом", — сказал врио губернатора.

Любимов сообщил Путину и о привлечении инвестиций в промышленность региона. Напомнив, как во время предыдущей встречи Путин привел ему в пример работу властей Калужской области по развитию региона, Любимов отметил, что ему "хотелось бы сделать лучше, чем в Калуге".

"Поэтому мы привлекаем инвесторов, практически ежедневно с ними общаемся, буквально несколько дней назад подписали четыре договора на сумму 25 миллиардов рублей по запуску фармпроизводства, производства тракторов, производства препаратов крови и строительства теплиц", — доложил Любимов. Он добавил, что накануне власти региона подписали соглашение на сумму около 9 миллиардов рублей по запуску производства молочного животноводства.

Глава региона признал, что в регионе существует и ряд проблем, одна из которых — обманутые дольщики. При этом, по его словам, за последние три месяца из порядка 3 тысяч проблемных договоров долевого строительства неразрешенными остались около тысячи, "по двум третям обманутых дольщиков уже нет сомнений, что мы завершим строительство". Любимов пообещал держать этот вопрос на контроле. Еще одна проблема, по словам врио губернатора, это задолженность предприятий по зарплате. При этом, по его словам, если в прошлом году такая задолженность составляла порядка 280 миллионов рублей, сейчас она снизилась до 82 млн рублей. Любимов добавил, что привлекает для решения этой проблемы правоохранительные органы, уже возбуждено два уголовных дела в отношении злостных неплательщиков. "Надеюсь, что мы до самого минимума эту долю доведем, и люди будут получать зарплату вовремя", — отметил врио губернатора.

Любимов заверил Путина, что власти региона неукоснительно и в срок исполнят поручения в рамках майских указов.