Мантуров надеется заключить контракт с Interjet до конца 2017 года

Самолет Sukhoi Superjet 100 во время демонстрационных полетов. Архивное фото

Самолет Sukhoi Superjet 100 во время демонстрационных полетов. Архивное фото

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Минпромторг РФ рассчитывает на заключение в 2017 году контракта на поставку 10 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) мексиканской авиакомпании Interjet, заявил РИА Новости глава ведомства Денис Мантуров.

"Я бы рассчитывал, что в этом году", — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы продолжаем вести переговоры с Interjet. Детали раскрывать преждевременно", — сообщили в свою очередь РИА Новости в компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, производитель SSJ100).

Interjet является одним из крупнейших эксплуатантов SSJ100, выполняя полеты с 2013 года. Interjet имеет контракт на 30 самолетов SSJ100. Мексиканской авиакомпании уже поставлено 22 лайнера. Президент ГСС Владислав Масалов ранее заявлял, что оставшиеся восемь воздушных судов будут поставлены перевозчику в 2017-2018 годах.