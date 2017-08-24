Китай построит свою часть газопровода "Сила Сибири" до конца 2019 года

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Китайская нефтегазовая Petrochina, дочерняя компания государственной CNPC, построит часть газопровода "Сила Сибири" на своей территории до конца 2019 года, заявил президент и вице-председатель компании Ван Дунцзинь (Wang Dongjin).

Он также подтвердил, что поставки российского газа в Китай начнутся до конца 2019 года, передает агентство Блумберг его слова.

В начале июля председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и CNPC подписали соглашение, согласно которому поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" начнутся 20 декабря 2019 года.

На данный момент построено около 979 километров газопровода "Сила Сибири", к концу 2017 года будет построено более 1300 километров, объявил в среду "Газпром". Компания отметила, что строительство идет с опережением графика.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири". Общая протяженность газопровода составит около 4 тысяч километров, его работу будут обеспечивать восемь компрессорных станций общей мощностью 1331 МВт.