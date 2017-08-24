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Экономика

Китай построит свою часть газопровода "Сила Сибири" до конца 2019 года

15:1824.08.2017
(обновлено: 15:49 24.08.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийГазопровод Сила Сибири. Архивное фотоГазопровод Сила Сибири. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Китайская нефтегазовая Petrochina, дочерняя компания государственной CNPC, построит часть газопровода "Сила Сибири" на своей территории до конца 2019 года, заявил президент и вице-председатель компании Ван Дунцзинь (Wang Dongjin).

Он также подтвердил, что поставки российского газа в Китай начнутся до конца 2019 года, передает агентство Блумберг его слова.

В начале июля председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и CNPC подписали соглашение, согласно которому поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" начнутся 20 декабря 2019 года.

Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер, президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО СИБУР Холдинг Дмитрий Конов осматривают макет магистрального газопровода Сила Сибири. 3 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В "Газпроме" рассказали о степени готовности газопровода "Сила Сибири"
На данный момент построено около 979 километров газопровода "Сила Сибири", к концу 2017 года будет построено более 1300 километров, объявил в среду "Газпром". Компания отметила, что строительство идет с опережением графика.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири". Общая протяженность газопровода составит около 4 тысяч километров, его работу будут обеспечивать восемь компрессорных станций общей мощностью 1331 МВт.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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В.И. Чапаев
Хмм... ближе к 2019 году (к пуску газопроводов в Турцию, Германию и Китай) цена акций Газпрома может улететь выше 300 рублей с нынешних 117. Покупайте, пока дешево стоят.
15:24
24.08.2017
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