РЯЗАНЬ, 24 авг – РИА Новости. Важно стимулировать развитие новых предприятий в легкой промышленности, решать системные вопросы, которые сдерживают развитие отрасли, заявил президент России Владимир Путин.

"Важно поддержать рост деловой активности в отечественной легкой промышленности, стимулировать появление новых, успешных производств, и, конечно, необходимо решать системные вопросы, которые сдерживают эффективное развитие отрасли", — сказал Путин на совещании по вопросам развития легкой промышленности.

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, на совещании по развитию легкой промышленности и борьбе с контрафактом с докладами выступят министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич.

Президент России Владимир Путин в четверг осмотрел производственные цеха Рязанского кожевенного завода, увидел полотна кожи и уже готовую продукцию. Путин так же проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области Николаем Любимовым.