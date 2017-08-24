В РЖД назвали стоимость российского участка магистрали "Евразия"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Капитальные затраты на создание российского участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Евразия" оцениваются в 3,58 триллиона рублей, казахстанского – 2,66 триллиона рублей, белорусского — 0,85 триллиона рублей, китайского – 0,76 триллиона рублей, следует из презентации РЖД, с которой ознакомились РИА Новости.

Минтранс РФ в июле сообщал, что РЖД совместно с Китайскими железными дорогами подготовят ТЭО проекта высокоскоростного грузопассажирского сообщения "Евразия", который соединит железные дороги Китая и Европы через коридор Пекин-Москва-страны Европы, объединив китайскую сеть China railway corp и создаваемую Европе сеть Euro carex. Скорость движения по этому коридору протяженностью 10 тысяч километров составит до 300 километров в час. Сроком реализации Минтранс указывал 2035 год.

Согласно презентации проекта ВСМ "Евразия", с которой ознакомились РИА Новости, протяженность грузопассажирского высокоскоростного железнодорожного коридора "Евразия" от Пекина через Москву до Берлина составит 9447 километров. В том числе, общая протяженность ВСМ "Евразия" на участке Брест (Белоруссия) – Достык (Казахстан) составляет 4851 километр, с учетом Китая (от Достыка до Урумчи) — 5339 километров.

"Общие капитальные затраты по проекту составляют 7,08 триллиона рублей без НДС в ценах второго квартала 2017 года для участка Брест – Достык (7,84 триллиона рублей с учетом Китая), в том числе 3,58 триллиона рублей без НДС в ценах второго квартала 2017 года для строительства на территории РФ", — говорится в презентации. Проект планируется реализовать с учетом набора мер отечественной государственной и международной поддержки.

Российский участок включает себя маршрут от Красного через Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск до Золотой Сопки, казахстанский — от Золотой Сопки через Астану до Достыка, белорусский – от Бреста через Минск до Красного, китайский – от Достыка до Урумчи. Начало строительства участков в рамках коридора запланировано с 2018 года с постепенным запуском пассажирского и грузового сообщения и окончанием всего строительства в 2026 году.

Целесообразность реализации проекта объясняется растущим объемом торговли товарами с высокой добавочной стоимостью, чувствительных к сроку доставки, ростом объемов электронной торговли, в том числе между Китаем и ЕС, процессами урбанизации и глобализации, ростом мобильности населения в России и в мире, успешностью проектов скоростного ж/д транспорта в РФ, ЕС и Китае.