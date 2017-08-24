ВТБ Факторинг профинансировал поставщиков ПНК на 440 млн рублей

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. ВТБ Факторинг, входящий в группу ВТБ, профинансировал поставщиков-перевозчиков минерального сырья Первой нерудной компании на 440 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка ВТБ.

Как отметили в пресс-службе, этот проект является очередным примером реализации программы финансирования цепочек поставщиков — supply chain finance (SCF), с помощью которой крупные компании упрощают производственные и операционные процессы, повышают качество планирования денежных потоков, а также стабилизируют каждую такую цепочку, тем самым гарантируя надежность и качество поставок.

"Реализованное факторинговое решение создало комфортную систему расчетов с перевозчиками и поставщиками компании, став важным связующим звеном в ее производственной цепочке. Имея позитивный опыт решения подобных задач и успешного финансирования поставщиков Первой нерудной компании, мы активно работаем над масштабированием нашего сотрудничества", — приводится в материале комментарий директора по работе с клиентами ВТБ Факторинг Корнелиу Робу.