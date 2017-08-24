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Экономика

О чем молчат авиакомпании: как купить самый дешевый билет на самолет

12:2624.08.2017
(обновлено: 12:31 24.08.2017)
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© Fotolia / StudiostoksДевушка с чемоданом в аэропортуДевушка с чемоданом в аэропорту
© Fotolia / Studiostoks

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. В разгар летнего туристического сезона авиабилеты традиционно подскочили в цене — сказывается высокий спрос и стремление перевозчиков отыграть зимнее затишье. В Федеральной антимонопольной службе уверены: ценообразование российских авиакомпаний не прозрачное, а запутывать его помогают купленные за рубежом компьютерные системы. Они позволяют завышать цены на билеты, ориентируясь только на спрос, — и все это очень похоже на картельный сговор перевозчиков всего мира, опасается регулятор. О том, так ли это на самом деле, как авиакомпании и сайты-агрегаторы манипулируют ценой и как научиться "вылавливать" в интернете дешевые билеты — в материале РИА Новости.

ФАС против сейлз-роботов

Самолеты в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
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То, что цена на товар в рыночной экономике определяется спросом, известно каждому, кто знаком с основами экономической теории. Как бы нам ни хотелось, но авиабилеты тут не исключение. Компании используют так называемых сейлз-роботов — системы, автоматизирующие процесс пересчета тарифов, что избавляет от необходимости делать это вручную. В самом их применении эксперты не видят ничего плохого.

"Во всем мире антимонопольное законодательство значительно жестче, чем у нас. Если бы были подозрения в каком-то сговоре и попытках монополизации, то уже давно и в других странах возникли бы претензии к этим автоматизированным системам", — считает Роман Гусаров, эксперт комитета по транспорту Госдумы, главный редактор портала Avia.ru.

Автоматизированные системы действительно выставляют тарифы в зависимости от спроса, и вся их работа подчинена, в общем-то, обычным рыночным законам спроса и предложения, отмечает он.

Секрет ранних продаж

Пассажиры в аэропорту Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Системы продаж билетов работают по определенному алгоритму: за два, три или четыре месяца, когда начинаются продажи на конкретный рейс, авиакомпания устанавливает минимальную цену. Она достанется тому, кто покупает заранее.

Начиная продавать билеты заблаговременно, перевозчики нередко предлагают их по вроде бы даже излишне низким ценам — часто меньше себестоимости. Этому также есть свое объяснение: нести расходы компания начинает задолго до выполнения рейса. Она оплачивает услуги аэропорта, покупает топливо — нужны средства на организацию рейса.

© Fotolia / Kaspars GrinvaldsОнлайн покупка авиабилетов
© Fotolia / Kaspars Grinvalds
Онлайн покупка авиабилетов

Таким образом, пассажиры, которым посчастливилось купить дешевые авиабилеты на раннем этапе продаж, фактически кредитуют авиакомпанию: ей выгоднее снизить стоимость, но не идти в банк за кредитом. Так поступают практически все классические перевозчики.

Салон наполовину пуст или полон

Обывателей часто волнует вопрос: почему, если накануне вылета в самолете много свободных мест, цена на билеты не только не снижается, но, наоборот, может вырасти в два, а то и в три раза?

Тень летящего самолета. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Тут снова действуют чисто рыночные законы. Продав определенное количество билетов, компания корректирует цену вверх — и начинает работать в прибыль. Чтобы окупить рейс классической авиакомпании, нужно продать 60-70% кресел в экономклассе. Лоукост-перевозчику — практически 100%: он продает более дешевые билеты с расчетом на постоянную высокую загрузку.

Поэтому при хорошей загрузке авиакомпания никогда не будет снижать цены ближе к дате вылета.

© Fotolia / kastoПассажиры в салоне самолета
© Fotolia / kasto
Пассажиры в салоне самолета

Есть и еще одна причина, почему тарифы "последней минуты" всегда высоки: большинство клиентов, покупающих билеты в последний момент, — бизнес-путешественники.

Как правило, они могут позволить себе заплатить больше либо за них платит их работодатель. Это лишь один из простых примеров работы сложного и запутанного механизма управления доходностью авиакомпаний. Другая тактика заключается в том, что перевозчики могут вообще не предлагать самые низкие тарифы на ожидаемо популярных рейсах (за исключением субсидируемых рейсов, где действуют плоские тарифы). 

Замена самолета

Тем не менее бывают и исключения, когда в последний момент цена внезапно может упасть: это происходит тогда, когда спрос оказался слишком высоким — больше, чем рассчитывала авиакомпания.

Например, продаются билеты на конкретный рейс. Самолет уже заполнился, осталось несколько очень дорогих билетов. Но авиакомпания видит: на рейс продолжают идти запросы, а продаж нет, и тогда она принимает решение — поставить на рейс в полтора раза более вместительный самолет. Что происходит? Сразу же образуется несколько десятков свободных авиабилетов.

"Когда перевозчик ставит более вместительный самолет, а до вылета остается не больше недели, эти билеты перестают быть последними. Билетов стало много — цена сразу пошла вниз", — объясняет эксперт авиарынка.

Хитрые агрегаторы

Туристы в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia / NicoElNino
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Популярные сайты-агрегаторы вроде Skyscanner или Aviasales часто обвиняют в манипулировании ценой, чтобы заставить посетителя поскорее купить билет. Работает это так: агрегатор "видит", что пользователь ищет билет по какому-то направлению, и с каждым следующим заходом на сайт немного увеличивает цену. Покупатель, опасаясь того, что цена будет расти и дальше, решает купить билет прямо сейчас.

Сами агрегаторы уверяют, что постоянное изменение цен — исключительно воля авиакомпаний. Но эксперты объясняют: подобные системы активно используют собираемые о пользователях данные, такие как местоположение, играет роль и устройство, с которого выполняется поиск. И на основании всего этого делается вывод о платежеспособности клиента.

© Fotolia / Ivan KrukОплата интернет-заказа пластиковой картой
© Fotolia / Ivan Kruk
Оплата интернет-заказа пластиковой картой

Таким образом, более платежеспособным, на взгляд системы, клиентам она показывает более высокий тариф, а тем, кто условно "победнее" — минимальный.

Что делать? Можно, например, использовать различные анонимайзеры, позволяющие заходить с IP-адресов разных стран, а затем сравнивать тарифы и выбирать наиболее выгодный.

"Кроме того, лучше заходить на эти сайты без авторизации. О зарегистрированных пользователях известно намного больше: личный кабинет сохраняет историю, с какой частотой и куда человек летает, по какой цене он уже брал билет. Зайдя анонимно, можно увидеть более низкие тарифы", — рекомендует Гусаров.

Туда-обратно — дешевле

Практика показывает: если покупать перелет туда-обратно у одной авиакомпании, цена каждого билета оказывается ниже, а если у разных перевозчиков — выше.

Пассажиры у трапа самолета в международном аэропорту Симферополь
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Так происходит потому, что любая авиакомпания заинтересована в том, чтобы два раза получить пассажира. Но когда, например, россиянин летит рейсом Москва — Берлин только в одном направлении, она понимает: он все равно полетит обратно, но уже ее конкурентом. Поэтому уже не хочет давать скидку. Такой подход практикуют абсолютно все авиакомпании в мире.

Общие рекомендации "ловли" дешевых билетов довольно просты:

— Бронировать поездку заранее — гарантированный способ сэкономить. Кроме того, если придется сдавать возвратный билет, покупатель потеряет меньше денег, чем если бы купил его в последний момент.

— Путешествовать в противофазе. На праздники и каникулы билеты всегда дороже — из-за высокого спроса. Например, билеты на новогодние праздники: лучше их покупать не с 30 декабря по 10 января, а, например, с 7 по 15 января — экономия будет существенной.

— На высокий сезон (лето) билеты нужно приобретать минимум за два-три месяца, еще лучше — за полгода.

Воздушное ралли Vintage Air Rally через Африку
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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— Покупать на сайтах, а не у агрегаторов. Cайт авиакомпании с большей вероятностью покажет альтернативу: например, вечерний или ночной рейс по низким тарифам. Агрегатор может этого и не показать.

— Корректировать и смещать даты. Например, в среду билет может стоить 20 тыс рублей, а в четверг — уже 10 тысяч.

— Рассматривать альтернативные варианты с пересадкой, особенно если она короткая. Потратив два-три часа лишнего времени, можно сэкономить серьезную сумму денег.

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