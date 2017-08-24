О чем молчат авиакомпании: как купить самый дешевый билет на самолет

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. В разгар летнего туристического сезона авиабилеты традиционно подскочили в цене — сказывается высокий спрос и стремление перевозчиков отыграть зимнее затишье. В Федеральной антимонопольной службе уверены: ценообразование российских авиакомпаний не прозрачное, а запутывать его помогают купленные за рубежом компьютерные системы. Они позволяют завышать цены на билеты, ориентируясь только на спрос, — и все это очень похоже на картельный сговор перевозчиков всего мира, опасается регулятор. О том, так ли это на самом деле, как авиакомпании и сайты-агрегаторы манипулируют ценой и как научиться "вылавливать" в интернете дешевые билеты — в материале РИА Новости.
ФАС против сейлз-роботов
"Во всем мире антимонопольное законодательство значительно жестче, чем у нас. Если бы были подозрения в каком-то сговоре и попытках монополизации, то уже давно и в других странах возникли бы претензии к этим автоматизированным системам", — считает Роман Гусаров, эксперт комитета по транспорту Госдумы, главный редактор портала Avia.ru.
Автоматизированные системы действительно выставляют тарифы в зависимости от спроса, и вся их работа подчинена, в общем-то, обычным рыночным законам спроса и предложения, отмечает он.
Секрет ранних продаж
Начиная продавать билеты заблаговременно, перевозчики нередко предлагают их по вроде бы даже излишне низким ценам — часто меньше себестоимости. Этому также есть свое объяснение: нести расходы компания начинает задолго до выполнения рейса. Она оплачивает услуги аэропорта, покупает топливо — нужны средства на организацию рейса.
Таким образом, пассажиры, которым посчастливилось купить дешевые авиабилеты на раннем этапе продаж, фактически кредитуют авиакомпанию: ей выгоднее снизить стоимость, но не идти в банк за кредитом. Так поступают практически все классические перевозчики.
Салон наполовину пуст или полон
Обывателей часто волнует вопрос: почему, если накануне вылета в самолете много свободных мест, цена на билеты не только не снижается, но, наоборот, может вырасти в два, а то и в три раза?
Поэтому при хорошей загрузке авиакомпания никогда не будет снижать цены ближе к дате вылета.
Есть и еще одна причина, почему тарифы "последней минуты" всегда высоки: большинство клиентов, покупающих билеты в последний момент, — бизнес-путешественники.
Как правило, они могут позволить себе заплатить больше либо за них платит их работодатель. Это лишь один из простых примеров работы сложного и запутанного механизма управления доходностью авиакомпаний. Другая тактика заключается в том, что перевозчики могут вообще не предлагать самые низкие тарифы на ожидаемо популярных рейсах (за исключением субсидируемых рейсов, где действуют плоские тарифы).
Замена самолета
Тем не менее бывают и исключения, когда в последний момент цена внезапно может упасть: это происходит тогда, когда спрос оказался слишком высоким — больше, чем рассчитывала авиакомпания.
Например, продаются билеты на конкретный рейс. Самолет уже заполнился, осталось несколько очень дорогих билетов. Но авиакомпания видит: на рейс продолжают идти запросы, а продаж нет, и тогда она принимает решение — поставить на рейс в полтора раза более вместительный самолет. Что происходит? Сразу же образуется несколько десятков свободных авиабилетов.
"Когда перевозчик ставит более вместительный самолет, а до вылета остается не больше недели, эти билеты перестают быть последними. Билетов стало много — цена сразу пошла вниз", — объясняет эксперт авиарынка.
Хитрые агрегаторы
Сами агрегаторы уверяют, что постоянное изменение цен — исключительно воля авиакомпаний. Но эксперты объясняют: подобные системы активно используют собираемые о пользователях данные, такие как местоположение, играет роль и устройство, с которого выполняется поиск. И на основании всего этого делается вывод о платежеспособности клиента.
Таким образом, более платежеспособным, на взгляд системы, клиентам она показывает более высокий тариф, а тем, кто условно "победнее" — минимальный.
Что делать? Можно, например, использовать различные анонимайзеры, позволяющие заходить с IP-адресов разных стран, а затем сравнивать тарифы и выбирать наиболее выгодный.
"Кроме того, лучше заходить на эти сайты без авторизации. О зарегистрированных пользователях известно намного больше: личный кабинет сохраняет историю, с какой частотой и куда человек летает, по какой цене он уже брал билет. Зайдя анонимно, можно увидеть более низкие тарифы", — рекомендует Гусаров.
Туда-обратно — дешевле
Практика показывает: если покупать перелет туда-обратно у одной авиакомпании, цена каждого билета оказывается ниже, а если у разных перевозчиков — выше.
Общие рекомендации "ловли" дешевых билетов довольно просты:
— Бронировать поездку заранее — гарантированный способ сэкономить. Кроме того, если придется сдавать возвратный билет, покупатель потеряет меньше денег, чем если бы купил его в последний момент.
— Путешествовать в противофазе. На праздники и каникулы билеты всегда дороже — из-за высокого спроса. Например, билеты на новогодние праздники: лучше их покупать не с 30 декабря по 10 января, а, например, с 7 по 15 января — экономия будет существенной.
— На высокий сезон (лето) билеты нужно приобретать минимум за два-три месяца, еще лучше — за полгода.
— Корректировать и смещать даты. Например, в среду билет может стоить 20 тыс рублей, а в четверг — уже 10 тысяч.
— Рассматривать альтернативные варианты с пересадкой, особенно если она короткая. Потратив два-три часа лишнего времени, можно сэкономить серьезную сумму денег.