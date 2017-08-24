Япония внимательно следит за ситуацией вокруг создания ТОР на южных Курилах

ТОКИО, 24 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Япония внимательно следит за ситуацией вокруг создания территории опережающего развития (ТОР) на южных Курилах, в настоящее время влияния на переговоры по развитию совместной экономической деятельности в этом районе нет, сообщил РИА Новости представитель японского министерства иностранных дел.
В начале сентября должна состояться встреча лидеров России и Японии в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Как ожидается, на ней будут обсуждаться и вопросы ведения совместной экономической деятельности на четырех островах южных Курил — Кунашире, Итурупе, Шикотане и Хабомаи, на которые претендует Япония. Договоренность о начале переговоров по совместной экономической деятельности в этом районе была достигнута во время визита Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года.
"(Относительно ведения совместной экономической деятельности на этих островах) для Японии первостепенно важным является то, чтобы не была нарушена ее юридическая позиция. В следующем месяце в ходе японо-российского саммита мы намерены как следует обсудить это", — сказал дипломат.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал в среду решение о создании новой территории опережающего социально-экономического развития на Курилах. В Японии, которая считает эти острова своей территорией, само обсуждение подобного решения вызывало опасения, что проекты ведения совместной экономической деятельности на островах будут заторможены. Япония надеется путем ведения совместной экономической деятельности на южных Курилах приблизиться к решению территориального вопроса. Создание же там ТОР означает возможность появления на этой территории частной собственности граждан и компаний третьих стран, что еще больше усложнит ситуацию.
В феврале 2017 года японский МИД создал совет по совместной экономической деятельности и назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология. В июне в свете договоренностей, достигнутых лидерами обеих стран на апрельской встрече в Москве, на южные Курильские острова была направлена совместная группа из правительственных чиновников и представителей бизнеса для изучения на месте перспектив совместной деятельности. В ходе этой поездки японская делегация осмотрела на островах 64 объекта, на которых возможно проведение совместной экономической деятельности.
Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.