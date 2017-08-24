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Экономика

Япония внимательно следит за ситуацией вокруг создания ТОР на южных Курилах

04:1424.08.2017
(обновлено: 04:31 24.08.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПоселок Южно-Курильск. Архивное фотоПоселок Южно-Курильск. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ТОКИО, 24 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Япония внимательно следит за ситуацией вокруг создания территории опережающего развития (ТОР) на южных Курилах, в настоящее время влияния на переговоры по развитию совместной экономической деятельности в этом районе нет, сообщил РИА Новости представитель японского министерства иностранных дел.

Остров Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Эксперт: ТОР может повлиять на взаимодействие России и Японии на Курилах
"Япония внимательно следит за тенденциями в России. Что касается этого вопроса, то японское правительство ведет сбор информации и анализ (ситуации – ред.) и передало российской стороне позицию Японии. Мы намерены в дальнейшем реагировать надлежащим образом в соответствии с ситуацией", — сказал собеседник агентства.

В начале сентября должна состояться встреча лидеров России и Японии в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Как ожидается, на ней будут обсуждаться и вопросы ведения совместной экономической деятельности на четырех островах южных Курил — Кунашире, Итурупе, Шикотане и Хабомаи, на которые претендует Япония. Договоренность о начале переговоров по совместной экономической деятельности в этом районе была достигнута во время визита Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года.

"(Относительно ведения совместной экономической деятельности на этих островах) для Японии первостепенно важным является то, чтобы не была нарушена ее юридическая позиция. В следующем месяце в ходе японо-российского саммита мы намерены как следует обсудить это", — сказал дипломат.

Дмитрий Медведев во время посещения рыбоперерабатывающего предприятия Соловьевка в Корсаковском районе Сахалинской области. 23 августа 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Объем частных инвестиций в ТОР "Курилы" составит 10 миллиардов рублей
Он также утвердительно ответил на вопрос РИА Новости о том, что, таким образом, в настоящее время ситуация вокруг создания ТОР не повлияла на ведение переговоров и они будут продолжены. "Да, в рамках того, что не будет нарушена юридическая позиция Японии, будет проводиться дискуссия в следующем месяце", — сказал он.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал в среду решение о создании новой территории опережающего социально-экономического развития на Курилах. В Японии, которая считает эти острова своей территорией, само обсуждение подобного решения вызывало опасения, что проекты ведения совместной экономической деятельности на островах будут заторможены. Япония надеется путем ведения совместной экономической деятельности на южных Курилах приблизиться к решению территориального вопроса. Создание же там ТОР означает возможность появления на этой территории частной собственности граждан и компаний третьих стран, что еще больше усложнит ситуацию.

Курильские острова. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Россия и Япония провели консультации по совместной деятельности на Курилах
Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. При этом такая деятельность не должна нарушать юридических интересов обеих стран.

В феврале 2017 года японский МИД создал совет по совместной экономической деятельности и назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология. В июне в свете договоренностей, достигнутых лидерами обеих стран на апрельской встрече в Москве, на южные Курильские острова была направлена совместная группа из правительственных чиновников и представителей бизнеса для изучения на месте перспектив совместной деятельности. В ходе этой поездки японская делегация осмотрела на островах 64 объекта, на которых возможно проведение совместной экономической деятельности.

Участники поисковой экспедиции на острове Шумшу
© Фото : региональное отделение Поисковое движение России
Затерянные на Шумшу: как Курилы восстанавливают историческую справедливость
Токио считает, что совместная экономическая деятельность на южных Курилах станет шагом вперед для заключения мирного договора между двумя странами — одной из главных проблем в российско-японских отношениях. Япония связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы — Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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