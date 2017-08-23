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Экономика

"Транснефть" и Украина не помешали Сбербанку увеличить прибыль по МСФО

22:2323.08.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНовый офис Сбербанка для работы в Agile-формате. Архивное фотоНовый офис Сбербанка для работы в Agile-формате. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сбербанк на фоне споров с "Транснефтью", "Сухим" и Agrokor, а также проблем с продажей "дочки" на Украине все же превысил ожидания рынка по чистой прибыли за первое полугодие, нарастив ее в 1,3 раза – до 352,2 миллиарда рублей по МСФО.

Стенд Сбербанка на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сбербанк предложил "Транснефти" мировую в споре на 66,5 млрд рублей

Консенсус-прогноз РИА Новости по прибыли крупнейшего российского банка за полугодие, составленный на основе опроса аналитиков, составлял 332,2 миллиарда рублей.

Прибыль на обыкновенную акцию Сбербанка по итогам второго квартала составила 8,36 рубля, увеличившись на 26,3% в годовом выражении.

Чистая процентная маржа Сбербанка во втором квартале выросла до 6% с 5,8% в первом квартале. Активы группы Сбербанка, взвешенные с учетом риска, во втором квартале выросли на 6,5% в квартальном выражении — до 23,3 миллиарда рублей за счет роста спроса на кредиты и ослабления курса рубля.

"Сбербанк опубликовал сильные результаты за второй квартал по МСФО. Чистая прибыль во втором квартале 2017 года достигла 185,6 миллиарда рублей, плюс 11% квартал к кварталу, что существенно выше как нашего, так и консенсус-прогнозов. ROE опять достигла рекорда в 24,8%. Все статьи доходов показали существенный рост квартал к кварталу, что компенсировало значительные отчисления в резервы", — прокомментировал аналитик ИК "Велес Капитал" Егор Дахтлер.

Точка в споре с "Транснефтью"

Апелляционный суд в среду удовлетворил жалобу Сбербанка и признал законной сделку с производными финансовыми инструментами, которую банк заключил в 2014 году с "Транснефтью". В результате "Транснефть" выплатила в рамках сделки 67 миллиардов рублей, а получила только 0,5 миллиарда рублей.

Стенд компании Сбербанк на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017. Архивное фото.
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Ранее суд первой инстанции принял решение о двусторонней реституции, обязав стороны вернуть все полученное по сделке. Однако теперь это решение отменено.

Во вторник, накануне заседания апелляционного суда, стало известно, что "Транснефть" получила предложение Сбербанка заключить мировое соглашение в данном споре. Сбербанк в проекте мирового соглашения предложил "Транснефти" отказаться от ее требований на 66,5 миллиарда рублей в обмен на ряд льгот по банковскому обслуживанию при дальнейшем сотрудничестве.

Зампред правления Сбербанка Белла Златкис, однако, в среду заявила, что Сбербанк сейчас не обсуждает с "Транснефтью" условия мирового соглашения. По ее словам, проект соглашения был направлен "Транснефти" еще 4 июля, но ответа Сбербанк не получил.

Отвечая на вопрос, будут ли пересматриваться положения проекта мирового соглашения и будет ли оно обсуждаться в дальнейшем, Златкис сказала, что сейчас эта тема не обсуждается. При этом Сбербанк будет настаивать на том, что спорная сделка была совершена легитимно, корректно и без нарушений законодательства, добавила она.

Позитивно, что Сбербанк не создал резервы по иску "Транснефти", считает Дахтлер. "Отчисления в резервы, как мы и ожидали, были высокими на фоне проблем с украинской "дочкой" и резервами по долгам крупного корпоративного заемщика (Agrokor — ред.) В итоге стоимость риска во втором квартале превысила прогнозы и составила 1,9%", — отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" в обзоре.

Перестраховка по "Сухому"

Однако Сбербанк создал резервы под возможные потери по схожему с "Транснефтью" иску АХК "Сухой" на общую сумму около 13,5 миллиарда рублей, следует из отчетности банка по МСФО.

Стенд Сбербанка. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Прокуратура города Москвы обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к банку и одному из клиентов банка по признанию недействительными заключенных сторонами сделок с производными финансовыми инструментами. Руководство банка изучило обстоятельства дела, имеющуюся у банка документацию и оценивает отток экономических ресурсов по данному иску как возможный. В отношении данного иска группой создан резерв в сумме ожидаемых потерь", — говорится в отчетности Сбербанка.

Прокуратура Москвы в интересах РФ в лице Росимущества в сентябре 2016 года подала иск с требованием признать недействительными заключенные в 2013–2014 годах сделки поставочного валютного опциона между Сбербанком и компанией "Сухой" на общую сумму около 13,5 миллиарда рублей. Условия оспариваемых договоров, в частности, сделки поставочного валютного опциона с барьерным условием, предполагают списание со счетов "Сухого" в общей сложности 13,477 миллиарда рублей до 2018 года.

"Сухой" до финансового кризиса 2014 года заключил ряд краткосрочных валютных соглашений-опционов. Опцион должен был исполняться в случае, если в период его действия обменный курс превысит 37-40 рублей за доллар. Общая сумма рублевых займов "Сухого", относящихся к опционам, на конец 2013 года составила около 13,5 миллиарда рублей.

Резервы: Украина и Хорватия

Сбербанк во втором квартале нарастил отчисления в резервы под обесценение долговых финансовых активов до 89,1 миллиарда рублей с 67,3 миллиарда рублей в первом квартале. Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за второй квартал составили 88,8 миллиарда рублей (годом ранее — 98,3 миллиарда рублей).

Отделение дочернего предприятия Сбербанка на Украине
© РИА Новости / Алексей Вовк
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В частности, Сбербанк создал более 70% резервов по Украине, но 100% не достиг и оценивает для себя украинские риски как минимальные, сообщила представитель банка в ходе телефонной конференции. Как указано в отчетности по МСФО, банк оценивает свои риски, связанные с событиями на Украине, примерно в 0,1% от общей суммы консолидированных активов группы, которые по итогам первого полугодия 2017 года составили 25,755 триллиона рублей.

Сбербанк столкнулся с проблемами при попытке продать свою украинскую "дочку". Нацбанк Украины в конце июля отказался согласовать сделку консорциуму Саида Гуцериева и Григория Гусельникова, мотивировав это недостаточностью представленных документов. В начале августа стало известно, что еще один претендент на покупку "дочки" Сбербанка, инвесткомпания VP Capital белорусского бизнесмена Виктора Прокопени, отозвала из Нацбанка Украины свою заявку.

Сбербанк также полностью зарезервировал долг хорватского агрохолдинга Agrokor, сообщила представитель банка.

Хорватский суд в июне отклонил ходатайство Сбербанка по финансовым соглашениям с Agrokor. В августе агентство Блумберг сообщило, что Сбербанк подал три иска в Лондонский международный арбитраж против Agrokor, пытаясь вернуть 1,1 миллиарда евро (1,3 миллиарда долларов) кредитов. По данным агентства, общий долг Agrokor превышает 6 миллиардов евро (7 миллиардов долларов). При этом долг хорватского холдинга перед банками РФ оценивается примерно в 1,3 миллиарда евро (1,5 миллиарда долларов).

В 2016 году Сбербанк сократил расходы на создание резерва под обесценение кредитного портфеля на 28% — до 342,4 миллиарда рублей.

Дивиденды и капитал

Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф во время встречи. 7 августа 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Греф ожидает, что 2017 год будет для российских банков лучше предыдущего
Сбербанк во втором квартале выплатил дивиденды в сумме 134,4 миллиарда рублей, что повлияло на снижение коэффициентов достаточности капитала, сообщил банк.

Коэффициент достаточности основного капитала Сбербанка согласно стандартам "Базель I" снизился по итогам второго квартала до 12,7% с 13,2% на конец первого квартала, а достаточность общего капитала сократилась до 16% с 16,6%.

Общий капитал группы Сбербанка во втором квартале вырос на 2,7% в квартальном выражении — до 3,7 триллиона рублей, преимущественно за счет нераспределенной прибыли.

"Результат второго квартала обеспечивает адекватный уровень капитала Сбербанка для дальнейшего роста, даже с учетом выплаты существенных дивидендов и предстоящих регуляторных изменений, которые повлияют на уровни достаточности капитала", — прокомментировал зампред Сбербанка Александр Морозов.

Доходы и расходы

Чистые процентные доходы Сбербанка за второй квартал составили 357,6 миллиарда рублей, прибавив 5,4% в годовом выражении.

Чистый комиссионный доход группы Сбербанка за второй квартал вырос на 10,5% в годовом исчислении и составил 94,9 миллиарда рублей. Основными факторами роста стали операции с банковскими картами, доходы от которых выросли на 24,1%.

Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Традиционный банкинг уходит в историю, заявил Греф
Операционные расходы группы Сбербанка во втором квартале сократились на 4,5% — до 161,2 миллиарда рублей.

Сокращение основных расходов наблюдалось по большинству ключевых статей, включая административные расходы, расходы по операционной аренде, расходы, связанные с ремонтом и содержанием основных средств. В то же время расходы на содержание персонала во втором квартале незначительно увеличились по сравнению с первым — на 0,5%.

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