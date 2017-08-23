АФК "Система" рассчитывает доказать свою правоту в споре с "Роснефтью"

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. АФК "Система" по-прежнему уверена в своей юридической позиции в споре с "Роснефтью" по "Башнефти" и рассчитывает доказать свою правоту в судах, заявил РИА Новости официальный представитель корпорации Сергей Копытов, комментируя частичное удовлетворение судом иска "Роснефти".

В среду Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти" к АФК "Система", взыскав 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Представитель АФК в суде сразу же заявил о намерении обжаловать решение.

"АФК "Система" по-прежнему уверена в своей юридической позиции и считает, что в дальнейшем в результате объективного разбирательства суд признает правоту корпорации", — сказал Копытов.

"Признав убытки "Башнефти" на сумму 136,3 миллиарда рублей, судья фактически поставила под сомнение законность таких стандартных корпоративных процедур как подготовка к IPO, выкуп и погашение собственных акций. Судья не отвергла и самое абсурдное требование истцов, которое подразумевает ответственность АФК "Система" за такой макроэкономический показатель как курс рубля. Решение судьи, без преувеличения, имеет судьбоносное негативное значение для экономического развития нашей страны", — заявил представитель АФК.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в арбитражном суде требовали взыскать с "Системы" и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти", оценив в такую сумму убытки при реорганизации башкирской нефтяной компании. Изначально сумма иска составила 106,6 миллиарда рублей, затем она была увеличена до 170,6 миллиарда рублей с учетом произошедшего ослабления рубля. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий.