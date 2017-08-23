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Экономика

Странам ЕАЭС надо снимать барьеры во взаимной торговле, считает Шувалов

17:1723.08.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов. Архивное фотоПервый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нужно снимать барьеры в торговле друг с другом, сейчас это главная цель, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Игорь Шувалов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕАЭС не является российским политическим проектом, заявил Шувалов

"Мне часто задают вопрос — будут ли новые члены союза. Конечно, они когда-нибудь будут, но у нас так много накоплено проблем сейчас, что нужно в первую очередь решать вопросы барьеров. Эти барьеры нужно уничтожать, они действуют в силу договора, и это ежемесячная работа, как с теми или иными барьерами и препятствиями продвижению товаров и услуг на рынке поступать", — заявил он в интервью телеканалу РБК-ТВ.

"Самая главная цель — это барьеры внутри союза. Они существенны, и когда страны подписывали договор (о создании ЕАЭС — ред.), то каждая страна пыталась для себя получить максимальные преференции для того, чтобы рынок не запускать в полном объеме. Кто-то защищал строителей, кто-то — страховые компании, кто-то занимался еще какими-то своими национальными проблемами. В итоге у нас много барьеров", — рассказал российский чиновник.

Шувалов отметил, что переговоры между членами союза "каждый раз проходят напряженно". "Но это не только партнеры, мы и сами очень тяжело с этими барьерами расстаемся. И наши партнеры точно так же", — констатировал он.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Флаги стран ЕАЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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