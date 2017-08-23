Странам ЕАЭС надо снимать барьеры во взаимной торговле, считает Шувалов

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нужно снимать барьеры в торговле друг с другом, сейчас это главная цель, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Мне часто задают вопрос — будут ли новые члены союза. Конечно, они когда-нибудь будут, но у нас так много накоплено проблем сейчас, что нужно в первую очередь решать вопросы барьеров. Эти барьеры нужно уничтожать, они действуют в силу договора, и это ежемесячная работа, как с теми или иными барьерами и препятствиями продвижению товаров и услуг на рынке поступать", — заявил он в интервью телеканалу РБК-ТВ.

"Самая главная цель — это барьеры внутри союза. Они существенны, и когда страны подписывали договор (о создании ЕАЭС — ред.), то каждая страна пыталась для себя получить максимальные преференции для того, чтобы рынок не запускать в полном объеме. Кто-то защищал строителей, кто-то — страховые компании, кто-то занимался еще какими-то своими национальными проблемами. В итоге у нас много барьеров", — рассказал российский чиновник.

Шувалов отметил, что переговоры между членами союза "каждый раз проходят напряженно". "Но это не только партнеры, мы и сами очень тяжело с этими барьерами расстаемся. И наши партнеры точно так же", — констатировал он.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.